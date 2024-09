× Travel Bucket List 2025: Diese Reise-Geheimtipps liegen im Trend

Unberührte Strände, unentdeckte Inseln und idyllische Natur: Die Online-Reiseplattform Urlaubspiraten hat Top-Ziele für die Travel Bucket List für das kommende Jahr zusammengestellt.

Von den unentdeckten Schätzen der albanischen Alpen über die idyllischen Strände Galiciens bis hin zu Fernzielen wie Lesotho oder San Antonio – diese Destinationen sind es wert, im Jahr 2025 entdeckt zu werden.

Travel-Trends 2025 in Europa

Albanische Alpen

© Getty Images ×

Die albanische Küste ist zwar kein Geheimtipp mehr. Wer aber ins Hinterland reist, kann noch immer das ruhigere Albanien erleben. In den Albanischen Alpen, Prokletije genannt, einem Gebirgsmassiv der Südostdinariden, warten gleich mehrere Nationalparks. Der vielleicht schönste ist der Theth mit dem Grunas-Wasserfall.

Galicien

© Getty Images ×

Wer seinen Badeurlaub in Spanien verbringen möchte, hat viele Möglichkeiten. Galicien steht allerdings selten auf der Liste der Urlaubsziele. Dabei können die Strände an der Atlantikküste locker mit denen am Mittelmeer mithalten. Dazu ist es im Hochsommer im Schnitt 5 bis 6 Grad kühler als beispielsweise auf dem Tourismus-Hotspot Mallorca.

Kimolos

© Getty Images ×

Urlaub auf den griechischen Inseln wird immer beliebter, über 36 Millionen Touristen-Ankünfte wurden 2023 laut Statista gezählt. Wie gut, dass die Auswahl so groß ist. Für das kommende Jahr empfiehlt sich eine Reise nach Kimolos. Die Insel misst nur gut 53 Quadratkilometer, kann aber sehr gut mit der „großen Schwester” Milos mithalten. Mit der Fähre ist sie in einer Stunde von Milos aus zu erreichen.

Globale Travel-Trends 2025

Lesotho

© Getty Images ×

Mit den Drakensbergen durchzieht das höchste Gebirge Afrikas Lesotho. Damit befinden sich die höchsten Gipfel in dem kleinen Land, das komplett von Südafrika umgeben ist. Das macht Lesotho nicht nur für Safaris, sondern auch für Wanderungen interessant

San Antonio

© Getty Images ×

Kulinarische Köstlichkeiten mit Wild-West-Stimmung: Als eine von zwei Städten in den USA, die von der UNESCO als Culinary City of Gastronomy ausgezeichnet wurden, bietet San Antonio eine einzigartige Mischung aus vielen kulinarischen Einflüssen – amerikanisch und texanisch, aber auch mexikanisch, spanisch und deutsch, die sich in der vielfältigen Gastronomieszene widerspiegeln. Sehenswert sind auch die historischen Sehenswürdigkeiten: Das Alamo, das mit seinen vier Schwestermissionen zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, sollte ebenso auf der Liste der Reisenden stehen wie der reizvolle River Walk.

Sulawesi

© Getty Images ×

Abseits der touristischen Hotspots auf Bali und Co. erwartet Reisende mit Sulawesi ein wahres Inseljuwel. Die zu Indonesien gehörende Region zwischen Borneo und den Molukken bietet Traumstrände, Trekkingtouren durch dichten und unberührten Dschungel und eine erstaunliche Unterwasserwelt. Taucher zieht es vor allem in den Norden zur vorgelagerten Insel Bunaken und in die Meeresstraße von Lembeh, die besonders bei Makrotaucher beliebt ist. In der Region Tana Toraja im Westen finden noch heute faszinierende Bestattungsrituale statt. Wer idyllische Inselparadiese sucht, sollte sich die Togian Islands nicht entgehen lassen.