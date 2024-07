Kein Massentourismus: Insel-Geheimtipps fernab der Touristenströme

Statt Fernreise: Die schönsten Doppelgänger-Ziele in Europa Fernreisen sind nicht nur kostspielig, sondern auch umweltschädlich. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Viele Traumziele in Europa sind schnell zu erreichen und sehen ihren berühmten Fernreisezielen zum Verwechseln ähnlich.