Aus für Gottesdienste bis zum Lockdown-Ende

Die bereits geltende Vereinbarung mit allen 16 Religionsgesellschaften wurde in Absprache mit Ministerin Raab bis zum Ende der 1. Februarwoche verlängert.

Am Montag haben die Kirchen und Religionsgesellschaften in Absprache mit Kultusministerin Susanne Raab die bisher geltende Corona-Vereinbarung verlängert: Analog zu den allgemein geltenden Ausgangsbeschränkungen im Lockdown werden die öffentlichen Gottesdienste vorerst bis zum Ende der ersten Februarwoche ausgesetzt. Wie es danach weitergeht, wird entsprechend der dann gültigen neuen allgemeinen Regelungen vereinbart. Wie bereits jetzt stehen die Kirchen jedoch für persönliche Gebete immer offen.



Kultusministerin Susanne Raab: „Unser Ziel muss weiter sein, dass die Infektionszahlen in Österreich nach unten gehen. Die aktuelle Situation erfordert nun weiteres Durchhalten. Ich danke den Kirchen und Religionsgesellschaften für ihren Einsatz und dass sie mithelfen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen.“