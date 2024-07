× Müll-Hotspots: Karte zeigt, wo man im Mittelmeer besser nicht baden geht

Pünktlich zur Urlaubszeit haben Forschende mithilfe zahlreicher Satellitenbilder die schlimmsten Müll-Hotspots im Mittelmeer identifiziert. Wir verraten, welche Mittelmeer-Strände Sie aufgrund der Müllverschmutzung besser meiden sollten.

Sommer, Sonne, Plastikmüll: Bei einem Urlaub am Mittelmeer hoffen wir auf goldene Traumstrände und kristallklares Wasser. Doch dieses Jahr droht vielen Reisenden in beliebten Ferien-Hotspots ein böses Erwachen. Anstatt auf feinkörnigem Sand läuft man an vielen Mittelmeerstränden durch jede Menge Plastikmüll. Laut internationalen Studien landet alle 60 Sekunden eine LKW-Ladung Plastik in den Weltmeeren. Wo der Abfall hinschwimmt und sich ansammelt, konnten Forschende nun anhand von über 300.000 Satellitenbildern und fortgeschrittenen Algorithmen erkennen und erstellten eine Karte der Müllverschmutzung im Mittelmeer.

Das Projekt wurde von Meereswissenschaftlern der Universität Cádiz in Spanien in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) durchgeführt. Den Forschenden ist es gelungen, kilometerlange Streifen schwimmenden Mülls im Mittelmeer zu identifizieren und auf einer Karte darzustellen. Die Studie wurde im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlicht.

Kilometerlange Müllstreifen

Auf der Karte zeigen sich kilometerlange Streifen schwimmenden Mülls im Mittelmeer. Diese "Müll-Pfade" entstehen durch das Zusammentreffen von Meeresströmungen und Windeinwirkungen auf die Meeresoberfläche. Die Zahlen sind alarmierend: Insgesamt wurden 14.374 Müllstreifen identifiziert, die eine Fläche von 94,5 Quadratkilometern bedecken – das entspricht etwa 7.500 Fußballfeldern. Einige dieser Pfade erreichen sogar eine Länge von bis zu 20 Kilometern.

© Nature Communications ×

Italien, Spanien, Griechenland, Türkei & Co. betroffen

Die Karte zeigt deutlich, an welchen Küsten die Meeresverschmutzung im Mittelmeer besonders konzentriert sind. Auffällige Ansammlungen finden sich:

An der italienischen Küste von Triest bis Venedig

Im Süden Italiens, zwischen Neapel und Kalabrien

An der Ostküste Griechenlands

An der Südküste Spaniens

Entlang der Küsten Algeriens und Tunesiens

An der südlichen Küste der Türkei, einschließlich der Ferienorte Antalya, Alanya und Side

Die Forschenden fordern die betroffenen Regionen dringend dazu auf, Maßnahmen zur Bekämpfung der Müllverschmutzung einzuleiten.