× Beliebtes Reiseziel: Das ist offiziell der schlechteste Flughafen Europas

Die britische Unternehmensberatung Skytrax bewertet alljährlich internationale Flughäfen. Anhand von Nutzererfahrungen wählt das Unternehmen besonders beliebte, und natürlich auch solche, die weniger gut abschneiden. Wir verraten den schlechtesten Flughafen in Europa.

Lange Wege zwischen dem Eingang und dem Abfluggate, unfreundliches Flughafenpersonal, lange Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle, Verspätungen oder ein unbefriedigendes Angebot an Speisen und Getränken sind nur einige der Kriterien, die zur schlechten Bewertung eines Flughafens führen können. Doch welche Flughäfen in Europa sind bei Reisenden besonders unbeliebt? Das neueste Skytrax-Ranking berücksichtigt eine große Anzahl an Bewertungen und gibt Aufschluss darüber.

Flughafen Heraklion auf Kreta ist der schlechteste Europas

Der Flughafen Heraklion, der wichtigste der beiden Flughäfen auf der griechischen Insel Kreta, wird in dem Ranking als der schlechteste in Europa eingestuft.

© Getty Images ×

Laut der Webseite des Unternehmens fließen in die Bewertungen alle "kundenorientierten Produkte und Dienstleistungen, die ein Flughafen anbietet", ein. Dazu zählen:

der Komfort vor Ort, z.B. die Verfügbarkeit von Sitzgelegenheiten

die allgemeine Gestaltung und Instandhaltung des Airports

die Sauberkeit

die Waschräume

Einkaufsmöglichkeiten

das kulinarische Angebot

die Qualität des WLANs

Die Nutzerbewertungen werden in Sternen dargestellt, wobei fünf Sterne die "höchste Qualitätsauszeichnung für einen Flughafen" darstellen. Am anderen Ende der Skala stehen 1-Stern-Bewertungen, die für inakzeptable Standards der Einrichtungen und des Mitarbeiter-Services stehen. Der Flughafen Heraklion erhielt nicht mehr als zwei Sterne - kein anderer Flughafen in Europa schnitt in dem Ranking so schlecht ab. Dies bedeutet laut Skytrax, dass er in vielen Bewertungskategorien einen niedrigeren allgemeinen Qualitätsstandard aufweist und weit unter dem Durchschnitt liegt.

© Getty Images ×

Schlechte Bewertungen

"Schrecklicher Flughafen", schreibt ein Nutzer etwa auf der Touristikwebseite Tripadvisor. "Der ganze Ort war unfassbar dreckig, das Personal unhöflich und es gab nur drei Essensstände", kritisiert ein anderer.

Schon länger Kritik an Heraklion

Bereits 2017 wurde der Flughafen Heraklion in einer Erhebung der Website "Sleeping in Airports" als schlechtester in Europa bezeichnet. Zu den Gründen für dieses schlechte Abschneiden zählten damals lange Wartezeiten an den Schaltern, ineffizientes Personal, schmutzige Toiletten und das Fehlen einer funktionierenden Klimaanlage. Diese Umfrage liegt nun rund sechs Jahre zurück, und laut dem aktuellen Skytrax-Ranking hat sich seitdem wenig verbessert. Doch trotz der vielen Kritikpunkte bleibt das Besucheraufkommen hoch: Laut eigenen Angaben passieren jedes Jahr bis zu acht Millionen Reisende den Flughafen.

Der Wiener Flughafen Schwechat landet in dem Ranking übrigens weit vorne, auf Platz 13. An erster Stelle, und somit der beste Flughafen Europas ist Paris CDG.