× Gekürt: Das sind die besten Airlines der Welt

Vor Kurzem wurden die sogenannten Oscars der Luftfahrtindustrie vergeben. Unter den Gewinnern findet sich auch eine österreichische Airline.

Jährlich zeichnet das Unternehmen „Skytrax“ die besten Fluglinien der Welt aus. So hat die Website zur Bewertung von Fluggesellschaften und Flughäfen auch in diesem Jahr Millionen Kund:innen aus aller Welt befragt, um die beste Airline zu küren. Insgesamt wurden 350 Fluggesellschaften untersucht, die in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurden. Die „World Airline Awards“ gelten als unabhängig und unparteiisch, da alle Kosten für die Umfrage und die Preisverleihung vom Organisator "Skytrax" getragen werden.



Die besten Fluggesellschaften der Welt

Platz 1 geht an Qatar Airways

© Getty Images ×

Qatar Airways holte sich dieses Jahr den Titel für die beste Fluggesellschaft der Welt. Im vergangenen Jahr wurde sie von Singapore Airlines überholt doch 2024 steht die Nationalfluglinie von Katar wieder an der Spitze. Grund dafür ist laut „Skytrax“ das zukunftsweisende Angebot an Bord, wie die gehobene Küche, moderne Audio- und Videounterhaltung und der preisgekrönte Service sowie eine moderne Flugzeugflotte. Zudem staubte Qatar Airways auch die Auszeichnungen für die weltbeste Business Class, Business Class Lounge und die beste Fluggesellschaft im Nahen Osten ab.

Singapore Airlines landet auf dem 2. Platz

© Getty Images ×

Singapore Airlines musste sich gegen Qatar Airlines geschlagen geben und landet dieses Jahr nur auf dem zweiten Platz. Doch der große Erfolg von Singapore Airlines ist vor allem dem Engagement für den Kundenservice zu verdanken. Darüber hinaus bietet die Fluggesellschaft Gourmet-Mahlzeiten, die von einem Gremium international renommierter Köche kreiert wurden und ein hochmodernes Inflight-Entertainment-System, das eine riesige Auswahl an Spielen, Musik und Filmen bietet.

Emirates belegt Platz 3

© Getty Images ×

Den dritten Platz sichert sich Emirates. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai fliegt derzeit 152 Ziele in der ganzen Welt an und die Flotte umfasst derzeit 262 Flugzeuge. Der erstklassige Service an Bord, die Verlässlichkeit sowie die guten Fluganbindungen machen Emirates zu einer besonders attraktiven Airline.

Die Top 10 der besten Airlines

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Cathay Pacific Japan Airlines Turkish Airlines EVA Air Air France Swiss International Air Lines

Austrian Airlines kann sich über eine Auszeichnung freuen

Auch eine österreichische Fluggesellschaft darf sich über einen Preis freuen. Austrian Airlines konnte sich zum achten Mal in Folge den Titel „Beste Kabinen-Crew in Europa" sichern und wurde für ihren vortrefflichen Kundenservice ausgezeichnet. Im weltweiten Ranking um die beste Fluggesellschaft konnte sich Austrian Airlines zudem von Rang 34 auf 28 steigern.

Skytrax vergab noch viele weitere Awards, darunter auch für die sauberste Airline (Cathay Pacific Airways) und die beste Billig-Fluglinie (Volotea).