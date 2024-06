× Sommerurlaub 2024: An diesen Flughäfen gibt es die meisten Verspätungen

Ferienzeit ist Reisezeit und für die meisten geht es diesen Sommer per Flugzeug ans Meer. Doch eine Flugreise verläuft leider nicht immer nach Plan. Wir verraten, wo sich Reisende auf Verspätungen und Probleme einstellen müssen.

Bald starten die Sommerferien und damit auch die Hauptreisezeit. Das bevorzugte Transportmittel vieler ist das Flugzeug, doch der große Andrang sorgt auch für mächtige Probleme an den Flughäfen. Die Flieger heben teilweise nur mit sehr großer Verspätung zum Urlaubsziel ab oder fallen direkt komplett aus. Das Fluggastrechte-Portal „Airhelp“ hat jetzt untersucht, an welchen europäischen Flughäfen Urlauber:innen diesen Sommer mit großen Problemen rechnen müssen. Dazu wurde ermittelt, wie viele Reisende in den Jahren 2022-2023 von Verspätungen und Flugausfällen betroffen waren.

In Serbien, Griechenland und Malta drohen die meisten Verspätungen

Im Europa-Vergleich gab es in Serbien die meisten Verspätungen. Laut „Airhelp“ starteten fast 50 Prozent aller Reisenden später als geplant. Im Negativranking ganz weit vorne liegt auch Malta. Hier konnten im vergangenen Jahr 46,6 Prozent der Passagiere nicht pünktlich abheben. Knapp dahinter liegt Griechenland mit einer Verspätungsquote von 43,5 Prozent. Dieser Trend lässt sich schon länger beobachten, denn schon im Jahr 2022 und 2019 landeten Griechenland und Serbien unter den ersten drei im Verspätungsranking.

Häufige Probleme auch in der Türkei, Schweiz und Italien

Wer diesen Sommer in die Türkei fliegt, sollte sich ebenfalls auf Verzögerungen einstellen. Hier waren 42,33 Prozent von Verspätungen betroffen. Starke Nerven sind auch bei Reisen in die Schweiz oder nach Italien gefragt. 41 Prozent der Fluggäste konnten in diesen Ländern nicht pünktlich abheben.

In diesen Ländern gibt es wenig Verspätungen

Für eine möglichst reibungslose Reise sollten Sie besser Länder wie Finnland, Norwegen und Litauen wählen. Diese drei Länder weisen seit einigen Jahren vergleichsweise geringe Verspätungsquoten auf. So waren in Finnland nur 19,8 Prozent der Passagier:innen von Flugverspätungen oder Ausfällen betroffen. In Norwegen waren es 20,1 Prozent und in Litauen nur 20,9 Prozent. Wer allerdings auf Sonne, Strand und Meer im Sommer nicht verzichten will, ist in Spanien noch am besten dran. Hier waren etwa 27,4 Prozent der Flugreisen verspätet.