Urlaubs-Ranking: Das sind die günstigsten Strände Europas

Sommer, Sonne, Strand und Meer: hierauf hoffen Reisende aus aller Welt bei der Buchung eines Badeurlaubes. Vor allem in den Sommerferien sind Reisen ans Meer beliebt. Welche Strände dabei besonders günstig ausfallen, verraten wir hier.

Was gibt es Schöneres, als im Sommer auf einer Strandliege mit Meerblick reichlich Sonne zu tanken? Doch die Urlaubslaune kann schnell vergehen, wenn man für einen Sonnenschirm, eine Flasche Wasser oder eine Kugel Eis vor Ort viel Geld ausgeben muss. Ein aktuelles Ranking des Reiseportals Omio verrät, an welchen Stränden in Europa Sie noch preiswert davon kommen. Für die Auswertung wurden insgesamt 75 Strände in beliebten europäischen Urlaubsregionen hinsichtlich ihrer diesjährigen Preise untersucht und verglichen.

Strandurlaub wird immer teurer

Günstige Strände scheinen immer seltener zu werden. Nicht nur in Italien müssen Reisende für ein Plätzchen am Strand tiefer in die Tasche greifen. Auch der Strandurlaub in Kroatien, Griechenland und Co. wird 2024 teurer. Die gute Nachricht: An manchen Küsten Europas lässt sich trotz angehobenen Preisniveau noch bares Geld sparen. Wir zeigen, wo der Strandurlaub noch zu einem günstigen Vergnügen wird.

Die meisten günstigen Strände liegen in Spanien

Wer einen preiswerten Strandurlaub buchen möchte, sollte dieses Jahr nach Spanien reisen. Gleich drei Strandpromenaden auf der iberischen Halbinsel sowie seinen Inseln haben es unter die zehn günstigsten in Europa geschafft.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Playa de Las Canteras, der Stadtstrand von Las Palmas auf Gran Canaria. Mit nur drei Euro am Tag ist die Miete einer Strandliege hier im europäischen Vergleich durchaus preiswert – nur am Strand von Bodrum in der Türkei zahlt man mit zwei Euro pro Tag noch weniger. Ein Bier bekommt man an der Strandbar bereits für 3,50 Euro, einen Aperol für sechs Euro. Zudem punktet der spanische Küstenort mit günstigen Wasserpreisen.

Der Playa de Las Canteras gilt als der günstigste Strand Europas © Getty Images ×

Auf den beliebten Ferieninseln Ibiza und Mallorca müssen Reisende einiges mehr hinblättern. Eine Strandliege gibt es hier selten unter zwölf Euro, die Preise für Snacks und Drinks liegen sogar oft im zweistelligen Bereich. Mallorca landet in dem Ranking auf Platz 34, Ibiza sogar auf Platz 52.

Die Top-10 günstigsten Strände Europas

Playa de Las Canteras, Gran Canaria, Spanien Kleopatra Beach, Alanya, Türkei Playa de La Concha, San Sebastián, Spanien Playa de las Teresitas, Teneriffa, Spanien Scoglio di Monerosso, Monterosso al Mare, Italien Strand von Warnemünde, Warnemünde, Deutschland Falésia Beach, Algarve, Portugal Praia Grande de Porto Covo, Porto Covo, Portugal Spiaggia di Sansone, Elba, Italien Plaża Jastarnia, Hel, Polen

An diesem Strand ist es am teuersten

Vergleichsweise teuer ist es in Oslo. Auf dem 75. und somit letztem Platz des Rankings landet der Tjuvholmen City Beach in der norwegischen Hauptstadt. Hier bezahlt man knapp 8 Euro für ein Bier und über 10 Euro für einen Aperol.