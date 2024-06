× Enthüllt: Den besten Strand in Europa kennt fast niemand

In Europa gibt es viele traumhafte Strände, die genauso gut auch in der Karibik liegen könnten. In einem neuen Ranking wurde jetzt der schönste Strand Europas gekürt, doch den kennen nur die wenigsten.

Wenn es um die schönsten Strände Europas geht, denken viele sofort an die beliebten Ferienziele wie Kroatien, Griechenland oder Spanien. Die Organisation „European Best Destinations“ (EBD) hat in einem aktuellen Ranking den besten Strand Europas ermittelt, doch dieser liegt überraschenderweise woanders. Die Gewinner werden durch Online-Abstimmungen auserkoren, an denen sich mehrere hunderttausend Menschen weltweit beteiligen.

Der schönste Strand Europas liegt in…

© Getty Images ×

…Malta! Genauer gesagt handelt es sich um den Ghajn Tuffieha Bay Beach, den wahrscheinlich nur die wenigsten kennen. Er landete auf dem ersten Platz aufgrund der herrlichen Klippen, dem feinen rötlichen Sandstrand und dem nachhaltigen Tourismus. Doch um das abgelegene Sandufer am nördlichen Ende der Insel zu erreichen, ist ein erheblicher Abstieg von über 100 Stufen erforderlich. Belohnt wird man im Anschluss mit kristallklarem Wasser, Wildblumen und Wanderwegen entlang der Klippe.

Der zweitbeste Strand ist der Monte Clerigo Strand in Portugal

© Getty Images ×

Auf dem zweiten Platz landet ebenfalls ein verstecktes Juwel. Der Monte Clerigo Strand in Portugal liegt an der malerischen Westküste der Algarve und begeistert mit einen weitläufigen Sandflächen, umgeben von atemberaubenden Klippen und einer Dünenlandschaft. Alles wirkt so idyllisch – fast romantisch und könnte einem Roman entsprungen sein. Zudem ist der Strand perfekt für alle Naturliebhaber und die guten Wellen locken das ganze Jahr über viele Surfer an.

Auf dem dritten Platz landet der Ölüdeniz Strand in der Türkei

© Getty Images ×

Laut dem Ranking gehört der Ölüdeniz Strand in der Türkei zu den Top 3 der schönsten Strände Europas. Kein Wunder, denn er liegt an der türkischen Riviera, die wegen ihrer spektakulären, türkisfarbenen Bucht mit dem kristallklaren Wasser bekannt ist. Hier kommt Karibikfeeling auf: Das Meer glitzert in den verschiedensten Farben von Türkis bis Aquamarinblau und der malerische Traumstrand ist umgeben von Pinienwäldern und Berglandschaften.

Die Top 15 der besten Strände Europas

Ghajn Tuffieha Bay Strand, Mellieha, Malta Monte Clerigo Strand, Aljezur, Portugal Oludeniz Strand, Fethiye, Türkei Canal d’Amour, Korfu, Griechenland Porto Timoni, Korfu, Griechenland Las Teresitas Strand, Teneriffa, Spanien Odeceixe Strand, Aljezur, Portugal St Paul’s Bay Strand, Rhodos, Griechenland As Catedrais, Spanien Calpe Strand, Alicante, Spanien Porto Katsiki, Lefkada, Griechenland Scialara Strand, Apulien, Italien Grado Strand, Italien Ksamil Strand, Saranda, Albanien Vai Strand, Kreta

Falls Sie Ihren Urlaub noch nicht gebucht haben, sollten Sie unbedingt einen dieser Strände ins Auge fassen!