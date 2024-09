× Nicht in Italien! Hier gibt es die beste Pizza der Welt

Wie jedes Jahr haben sich auch für 2024 die Fachleute von „50 Top Pizza” auf die Suche nach der besten Pizza der Welt gemacht. Den ersten Platz belegte heuer allerdings nicht Italien.

Ob dünner Teig, knuspriger Rand, geschmolzener Käse oder die beste Kombination aus Belägen – Pizza ist für viele das ultimative Comfort Food. Doch welche Pizza verdient tatsächlich den Titel der besten der Welt? Das renommierte „Top 50 Pizza"-Ranking hat kürzlich die weltbesten Pizzen gekürt und die Ergebnisse überraschen.

Die beste Pizza der Welt gibt es in New York

Das amerikanische Restaurant „Una Pizza Napoletana“ verdrängte den Vorjahressieger aus Neapel von der Spitze und sicherte sich im Ranking den ersten Platz. Für die beste Pizza der Welt verantwortlich ist Anthony Mangieri, der angeblich jede einzelne Pizza überwacht, die über seine Theke geht. Die Fachleute loben vor allem seine außergewöhnliche Qualität und das sorgfältig ausgewählte Angebot. Mangieri bleibt den traditionellen Belägen treu und verwendet saisonale Zutaten, um seine Pizzen zuzubereiten. Auf diese Weise kreiert er eine neapolitanische Pizza, die in ihrer Authentizität und Qualität oft sogar die der Einheimischen übertrifft.

Die Italiener dominieren das Ranking

Obwohl es dieses Jahr nicht für den ersten Platz gereicht hat, dominiert Italien das Ranking, denn sechs von zehn Restaurants in der Top 10 sind italienisch. Den zweiten Platz teilen sich gleich zwei Pizzerien aus Italien. Die Pizza von „Diego Vitagliano Pizzeria“ loben die Fachleute für ihre herausragende Qualität und die außerordentliche Hingabe. So wird der in einem 36-stündigen Gärungsprozess hergestellte Teig mit Vollkornmehl veredelt, sodass der Rand schön knusprig wird.

Den zweiten Platz muss sich die Pizzeria allerdings mit „I Masanielli – Francesco Martucci“ teilen, die gerade einmal 45 Minuten Zugfahrt voneinander entfernt liegt. Pizzachef Francesco Martucci legt besonderen Wert auf seine Teige, wobei sein „Futuro di Marinara“ sein Markenzeichen ist. Dieser Teig wird dreifach zubereitet – gedämpft, gebraten und gebacken – was zu einer knusprigen Textur und einem unverwechselbaren Aroma führt. „Die geröstete Tomatencreme ist so verführerisch, dass sie fast süchtig macht“, lautet das Urteil der Experten.

Platz drei geht an Tokio

Auch die “Pizza Bar on 38th” in Tokio mischt seit einigen Jahren weit oben im Ranking der besten Pizzen der Welt mit. Daniele Cason hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Pizza auf höchstem Niveau zu präsentieren und das Ergebnis ist eine Pizza, die sowohl im Geschmack als auch in der Präsentation beeindruckt. Hier wird die klassische Pizza nämlich etwas anders verzehrt und gefertigt. Das Menü besteht aus insgesamt acht Pizzen, die so zubereitet werden, dass jeder ein Stück davon bekommt. Auf einen Ofen verzichtet der Küchenchef und setzt stattdessen auf eine Pfanne.

Österreichische Pizza in der Top 20

Auch eine österreichische Pizzeria mischt im Ranking vorne mit. Die „Via Toledo Enopizzeria“ in Wien darf sich über Rang 14 freuen. Das Lokal von Francesco Calò im Herzen der Bundeshauptstadt bietet ein elegantes Ambiente und Pizzen auf höchstem Niveau. Auch die hausgemachten Desserts überzeugten die Fachleute.

Die zehn besten Pizzerien 2024

1. Una Pizza Napoletana (New York, USA)

2. Diego Vitagliano Pizzeria (Naples, Italy)

2. I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta, Italy)

3. The Pizza Bar on 38th (Tokyo, Japan)

4. Confine (Milan, Italy)

5. Napoli on the Road (London, England)

6. Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco, USA)

7. I Tigli (San Bonifacio, Italy)

8. Sartoria Panatieri (Barcelona, Spain)

9. 50 Kalò (Naples, Italy)

10. Seu Pizza Illuminati (Rome, Italy)

Insgesamt haben es in diesem Jahr 101 Restaurants in die Liste geschafft, wobei sich 41 davon in Italien befinden.