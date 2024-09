Nicht in Wien! In dieser Stadt gibt's das beste Schnitzel Österreichs

Am 9. September feiern wir den Wiener Schnitzeltag! 2023 wurde zum ersten Mal der Wiener Schnitzel-Index präsentiert und Wien zur Schnitzelhauptstadt erklärt. Doch heuer werden die Semmelbrösel neu gemischt, und eine andere Stadt entscheidet das Ranking für sich.

Gabel, Gabel in die Hand, wer hat das beste Schnitzel im ganzen Land? In welcher Stadt findet man das günstigste Schnitzel, und wo wird das teuerste genossen? Wo werden die meisten Schnitzel bestellt, und vor allem: Wo schmeckt es am besten? Lieferando nimmt den Wiener Schnitzeltag zum Anlass, um den Schnitzelkonsum in den fünf größten Städten Österreichs zu analysieren.

Im Rahmen des Wiener Schnitzel-Index hat der Essenslieferant fünf Städte (Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck) miteinander verglichen, um einen Überblick über das österreichische Traditionsgericht zu geben. Dabei flossen die Anzahl an Schnitzel-Läden, die durchschnittlichen Bewertungen auf Lieferando und der durchschnittliche Preis der Lieferando Schnitzel-Lokale für ein Kalbs- sowie ein Schweinsschnitzel in die Bewertung mit ein.

Wiener Schnitzel-Index 2024

Die meisten Schnitzel wurden in den letzten 12 Monaten mit Abstand in Wien bestellt. 73 Prozent aller in den fünf größten Städten bestellten Schnitzel lieferte Lieferando in der Bundeshauptstadt aus. In Wien stehen 244 Restaurants, die Schnitzel zum Bestellen anbieten, zur Auswahl. Auf dem zweiten Platz folgt Graz mit 13 Prozent und 45 Restaurants mit Schnitzel auf der Karte.

Natürlich fließen für die Bewertung der Schnitzelhauptstadt auch andere Faktoren mit ein. Zum Beispiel die Frage nach dem Preis. Im Durchschnitt sind die Preise österreichweit kaum gestiegen. So kostet ein Wiener Schnitzel vom Schwein aktuell durchschnittlich 13,86 Euro (Juli 2023: 13,73 Euro) und ein Wiener Schnitzel 11,76 Euro (Juli 2023: 11,50 Euro). Das günstigste Wiener Schnitzel findet man bei Lieferando in Graz: um 6,50 Euro bekommt man bei Wiener & Co ein Wiener Schnitzel mit Beilage. Das exklusivste Wiener Schnitzel kann man in Wien bestellen, zumindest wenn es nach dem Preis geht: 33,70 Euro kostet das Wiener Schnitzel mit Beilage bei Kussmaul.

Die wichtigste Frage ist die Geschmacksfrage und hier punkten Graz und Salzburg mit einer Bewertung der Lieferando-User:innen von 4,3 Sternen. Dicht gefolgt von Linz mit 4,2 Sternen.

Grazer Schnitzel gewinnt

Mit der Bewertung durch die Konsument:innen, dem unschlagbar günstigsten Schnitzel und seiner Schnitzelrestaurant-Dichte gewinnt Graz 2024 den Titel „Wiener Schnitzel-Hauptstadt“.

Die besten Schnitzel der Stadt

Auf Basis der Bewertungen der Lieferando-User:innen sind die folgenden Restaurants besonders empfehlenswert:

Wien: Lugeck, Gasthaus zur Gruabn, Feinkosterei Schwarz Hirsch und Formosa Food

Graz: Restaurant Brandhof und Gösser Stüberl

Linz: Wirtshaus zur ewigen Ruh

Salzburg: Sternbräu

Innsbruck: Kaiserstube Innsbruck

Wir wünschen einen knusprig, luftig, goldbraun herausgebackenen Wiener Schnitzeltag!