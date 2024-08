Alpen-Pools: Die schönsten Schwimmbäder mit Bergblick

Badespaß: 5 traumhafte Austro-Oasen am See Nirgendwo erholt man sich besser als in der heimischen Bergwelt an einem malerischen See. Zum Glück finden sich hierzulande traumhafte Resorts, die beide Zutaten fürs Rundum-Wohlbefinden kombinieren. Wo es nach der Sauna direkt ins erfrischende Nass geht.