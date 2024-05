See-Spas: 5 traumhafte Austro-Oasen am See

Nirgendwo erholt man sich besser als in der heimischen Bergwelt an einem malerischen See. Zum Glück finden sich hierzulande traumhafte Resorts, die beide Zutaten fürs Rundum-Wohlbefinden kombinieren. Wo es nach der Sauna direkt ins erfrischende Nass geht.

Relaxen am See: Die schönsten Wellness-Oasen

Das Seehotel - Das Traunsee

See-Spa auf der Halbinsel Traunkirchen. © Das Traunsee ×

Das Seehotel Das Traunsee in Oberösterreich punktet nicht nur mit traumhafter Lage am Traunsee und dem exklusiven See-Spa mit direktem Seezugang, Panoramasauna und Blick auf den Traunstein, sondern auch mit dem legendären Restaurant Bootshaus. Hier werden u.a. köstliche Fisch-Spezialitäten kredenzt.

Ebner’s Waldhof am See

Relax-Oase am Fuschlsee. © Ebner's Waldhof am See ×

Ebner’s Waldhof am See bietet nicht nur das größte Spa des Salzkammerguts, das sich auf drei Ebenen erstreckt, sondern auch eine absolute Traumlage am malerischenFuschlsee. Nur eine halbe Autostunde entfernt liegt Bad Ischl – der Europäischen Kulturhauptstadt 2024.

Romantik SPA Hotel Seefischer

Wellness am Millstätter See. © Gert Perauer ×

Die Fischersauna, die auf Pfählen direkt im Millstätter See steht, ist nur eines der Highlights des Romantik SPA Hotels Seefischer. Daneben gibt es einen Saunabereich mit Whirlpool, Ruheräume mit Blick auf den See, einen Pool und direkten Seezugang. Mit seinen 43 Zimmern & Suiten liegt das Romantik SPA Hotel Seefischer wunderschön direkt am Ufer des Millstätter Sees. Hier findet jeder sein romantisches Lieblingsplätzchen mit herrlichem Seepanorama: Ob im exklusiven Seefischer SPA Haus mit luxuriösen Ruheräumen, in der Seesauna oder am neuen Sonnendeck.

DAS KRONTHALER

Adults-only-Wellnesshotel am Achensee. © Das Kronthaler ×

Zwischen Naturpark Karwendel, dem Rofangebirge und ganz nah am Tiroler Achensee gelegen, ist DAS KRONTHALER dafür geschaffen, zu jeder Jahreszeit das Besondere zu erleben. Dazu gehört auch das 2.500 m2 große Spa (Saunawelt, In- und Outdoorpool) des Adult-only-Hotels – mit Blick auf Berg, Wald und See.

Seewirt Mattsee

Erholung mit allen Sinnen im Himmelreich-SPA. © AchimMeurer.com ×

Nur 20 Kilometer von der Mozartstadt Salzburg entfernt liegt das Kuschelhotel Seewirt Mattsee direkt am Südufer des gleichnamigen Gewässers. Wellness genießt man hier im Himmelreich-SPA mit wunderschönem Panorama-Pool.

Einfach herrlich!