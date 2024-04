× Fünf beeindruckende Spa-Oasen rund um die Welt

Die besten Refugien für Ihre Erholung in aller Welt.

Dürfen wir Sie entführen zu traumhaften Wellnessbehandlungen rund um den Globus? Nachstehend präsentieren wir die besten Spa-Oasen, die mit einzigartiger Lage und sensationellen, individuellen Treatments punkten.

COMO Parrot Cay - Turks und Caicos, Karibik

© COMO Parrot Cay ×

Ein großartiges Karibik-Refugium auf Turks and Caicos ist das 5*-Resort COMO Parrot Cay. Das 405 Hektar große Inselparadies mit weißem Pulversand ist eine herrliche Wohlfühl-Oase. Top ist der große Pool nur für Erwachsene mit direktem Zugang zum stilvollen COMO Beach Club und zum COMO Shambhala Spa, dem Wellness-Refugium von Parrot Cay, das Wellnessbehandlungen von weltbesten Experten anbietet. www.comohotels.com

One&Only One Za’abeel - Dubai, VAE

© One&Only One Za’abeel ×

Das One Za‘abeel-Projekt des renommierten Architekturbüros Nikken Sekkei gilt jetzt schon als neue Ikone Dubais und spiegelt den besonderen Charakter des Luxusresorts wider. Das neu eröffnete One&Only One Za‘abeel beherbergt den ersten Longevity Hub by Clinique La Prairie, der sich über drei Etagen des Resorts und 29 Behandlungsräumen erstreckt, und bietet personalisierte Wellness-Behandlungen, die auf folgenden drei Säulen basieren: Langlebigkeit, Wohlbefinden und Ästhetik. www.oneandonlyresorts.com

Spa Resort Chiva-Som- Hua Hin, Thailand

© Spa Resort Chiva-Som ×

Bekannt für seine individuellen Gesundheits- und Wellnesskonzepte, überzeugt das Chiva-Som in Hua Hin in Thailand nicht nur mit einer Vielzahl von innovativen Behandlungen und seiner idyllischen Lage inmitten eines tropischen Gartens, sondern seit neuestem auch mit seiner eigens entwickelten Skincare Collection. www.chivasom.com

JOALI BEING - Raa Atoll, Malediven

© JOALI BEING ×

Malediven, aber kalt: Im JOALI BEING, der einzigen Wellbeinginsel auf den Malediven, zählt die Kältekammer zu einer der Therapien des Resorts. Diese regt die Zellaktivität an, bewirkt Gewichtsverlust und kurbelt die Kollagenproduktion an. Außerdem kann die Behandlung gegen Ekzeme helfen und fördert allgemein ein gesünderes Hautbild. www.joali.com

Zulal Wellness Resort - Al Ruwais, Katar

© Zulal Wellness Resort ×

Eine Oase der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Entspannung. Erstmals treffen in dem neuen Health Resort asiatische und arabische Gesundheitsphilosophien aufeinander und verschmelzen hier zu einem ganz neuen Ansatz, der in dieser Form weltweit Premiere feiert. Unter der Anleitung des thailändischen Wellness-Pioniers Chiva-Som ist in Katar ein Resort entstanden, das seinen Gästen einen ganzheitlichen und gesunden Lebensstil erschließt. Die weitläufige und zeitgenössisch gestaltete Luxusoase liegt direkt am Meer und richtet sich nicht nur an klassische Wellnessliebhaber, sondern ganz bewusst auch an Familien. www.zulal.com