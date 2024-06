Über den Wolken: Die spektakulärsten Rooftop-Bars der Welt

Atemberaubende Panoramen und kreative Cocktails garantieren die schönsten Rooftop-Bars der Welt von Frankfurt bis Bangkok. Genießen Sie herrliche Aussichten auf internationale Metropolen oder tiefblaue Ozeane.

In Hotels mit Dachterrassen finden Gäste eine reizvolle Gelegenheit, um die atemberaubende Kulisse der umliegenden Stadt oder malerischen Landschaften zu genießen. Von exquisiten Köstlichkeiten und einzigartigen Cocktails bis hin zu erfrischenden Momenten im Rooftop-Pool bieten viele Top-Häuser Genuss auf höchstem Niveau. Nachstehend unserer Favoriten.

Frankfurt

Rooftop mit Aussicht auf die Wolkenkratzer Frankfurts. © Occhio D‘Oro ×

Das Flemings Selection Hotel Frankfurt-City befindet sich direkt am Eschenheimer Tor, mitten in der Innenstadt Frankfurts. Von hier aus sind alle Sehenswürdigkeiten der Frankfurter City schnell zu Fuß zu erreichen. Auch das Hotel selbst geizt nicht mit Highlights: Einer der letzten, originalen Paternoster-Aufzüge führt Gäste in das hauseigene Rooftop-Restaurant Occhio d’Oro in der 7. Etage. Dort lockt die hippe 360-Grad-Bar und eine großzügige Dachterrasse. Gäste genießen über den Dächern der Mainmetropole sowohl toskanisch-florentinische Köstlichkeiten als auch ausgewählte Spitzenweine und kreative Cocktails.

München

Auch von der Spa-Terrasse genießt man herrliche Views. © OrtwinKlipp.de ×

Im pulsierenden Stadtquarter ragt das Andaz München in den Himmel. Das Luxus-Domizil punktet nicht nur mit Deutschlands größtem innerstädtischen Day Spa, sondern auch mit einem der schönsten Rooftops der bayerischen Landeshauptstadt. Hoch über den Dächern Münchens, offenbart die M’Uniqo Rooftop Bar einen 360-Grad-Blick, der bei gutem Wetter bis zu den Alpen reicht. Auch der Pool des Andaz Spa mit Skyline-Blick befindet sich auf dem Rooftop.

Málaga

Entspannen am Rooftop des Palacio Solecio in Andalusien. © La Terraza de Solecio ×

Hoch über den Dächern von Málaga, eingebettet zwischen den historischen Gebäuden der Altstadt, bietet die neu eröffnete Rooftop-Bar La Terraza de Solecio auf dem Dach des Hotels Palacio Solecio einen Rückzugsort vom Trubel der quirligen Innenstadt. Die Dachterrasse lässt sich von früh bis spät genießen: Angefangen vom mediterranen Frühstück bis hin zu erfrischenden Sundowner-Cocktails.

Istanbul

Aussicht auf das goldene Horn vom Rooftop des Rixos Pera Istanbul. © Paparazzo Christian ×

Das Rixos Pera Istanbul im gleichnamigen Viertel punktet mit der malerischen Dachterrasse des „Era Rooftop“. Hier lässt sich in stimmungsvoller Atmosphäre der weite Blick auf das wunderschöne Goldene Horn erleben. Ganztägig geöffnet können Gäste hier nicht nur einen Sundowner-Cocktail oder ein Dinner genießen, sondern auch mit einem Frühstück inklusive Panoramablick in den Tag starten.

Bangkok

Infinity Pool am Rooftop der 137 Pillars Suites in Bangkok. © 137 Pillars Suites Bangkok ×

Das 137 Pillars Suites in Bangkok gehört zu den Small Luxury Hotels of the World. Dieses unverwechselbare Boutique-Hotel ist nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei spektakulären Rooftop-Pools ausgestattet und bietet unvergleichliche Ausblicke über die pulsierende Metropole Bangkok. Wenn die Sonne langsam hinter dem Horizont versinkt und die Zeit für den Sundowner gekommen ist, lädt die Sky Bar zu erfrischenden Cocktails und einem atemberaubenden Blick über die Stadt ein. Der Rooftop-Pool, der mit einem 360-Grad-Rundumblick über Bangkok beeindruckt, steht den Gästen der Suiten rund um die Uhr exklusiv zur Verfügung.