Relais & Châteaux-Jubiläum: Die besten Neuzugänge

Die vereinigung Relais & Châteaux feiert im Mai ihr 70. Jubiläum. Und wir zeigen die traumhaften Hotel-Neuzugänge an den schönsten Orten der Welt: Von der Karibik über Namibia bis nach Down Under – North Queensland in Australien.

Seit 70 Jahren vereint die nicht-gewinnorientierte Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux Unternehmer und Familien auf der ganzen Welt, die ihr Handwerk mit Leidenschaft ausüben und sich dem Aufbau herzlicher, dauerhafter Beziehungen zu ihren Gästen verschrieben haben. Heute sind es 580 einzigartige Hotels und Restaurants auf der ganzen Welt, die von unabhängigen Unternehmern – meist Familien – geführt werden, die ihr Handwerk mit Leidenschaft ausüben und sich dem gelungenen Zusammenspiel erstklassiger Hotellerie, ausgezeichneter Küche und herzlicher Gastfreundschaft verschrieben haben.

Antigua

Das Relais & Châteaux Curtain Bluff lockt mit paradiesischem Strand. © Relais & Châteaux ×

Antigua hat an seiner Küste nicht weniger als 365 Strände – einen für jeden Tag des Jahres. An der Südküste der Insel, auf einer Halbinsel, liegt das Relais & Châteaux Curtain Bluff mit zwei Stränden und bietet seinen Gästen einen exklusiven Zugang zum goldenen Sand und türkisfarbenen Wasser. Das sechs Hektar große Areal des Curtain Bluffs hält alles bereit, was ein wunderschönes Strandresort ausmacht: einen Beach Club für Wassersport (Paddle, Hobie Cats, Kajak, Schnorcheln...), zwei Pools, wovon einer Adults-only ist, vier Tennisplätze, ein Spa und zwei Restaurants, das Tamarind und das Sea Grape. Sportbegeisterte schätzen das breite Angebot an Aktivitäten, darunter Pilates und Yoga.

Florida

Von Miami bis Key West führt der Highway durch die Florida Keys über eine Kette von Inseln, die zwischen dem Atlantik und dem Golf von Mexiko liegen. Das Relais & Châteaux Little Palm Island Resort & Spa, eine von Kokospalmen bedeckte Privatinsel, scheint regelrecht auf dem Meer zu schweben. Eine fünfminütige Bootsfahrt von Little Torch Key aus genügt, um am Steg anzulegen und in die tropische Atmosphäre dieses kleinen Adults-only Resorts in Florida einzutauchen. In den Zimmern gibt es weder Fernseher noch Telefon, denn das Hotel wurde nach dem Motto „no news no shoes“ konzipiert, um sich vollkommen vom Alltag lösen zu können. Diniert wird im Restaurant mit Blick auf den Strand oder romantisch direkt im Sand.

Namibia

Höchste Eleganz in Namibia. © Patricia Parinejad ×

Liebe auf den ersten Blick: nämlich von Markus Friesacher für Namibia, seine Wüste, seine Menschen und seine Tierwelt. Der Inhaber der österreichischen Firma Gmundner Keramik, der ältesten europäischen Keramikmanufaktur, eröffnete seine Lodge im Jahr 2022 als autonomes und nachhaltiges Projekt. Weniger als eine Stunde von der Hauptstadt Windhoek entfernt, erwartet Gäste in der Relais & Châteaux Gmundner Lodge höchste Eleganz perfekt integriert in die wilde, unberührte Natur. Die 12 Suiten sind in großen Zelten untergebracht und erinnern an die luxuriösen Safari-Camps vergangener Zeiten.

Südafrika

Infinity Pool mit Blick in die Wildnis in der Silvan Safari Lodge. © Relais & Châteaux ×

Sabi Sand, eines der größten privaten Wildreservate Südafrikas, dient als Kulisse für das Relais & Châteaux Silvan Safari Lodge. Dieses 65.000 Hektar große Gelände am Rande des berühmten Krüger-Nationalparks zeigt Gästen das Herz der unberührten Natur. Es ist die Heimat der berühmten Big Five und ganz besonders der Leoparden, die man bei fast jeder Tour erblicken kann. Die sechs Suiten des Silvan Safari gehen in eine Terrasse und einen großen Pool über, der jenseits der hohen Bäume in den Busch und den Fluss zu versinken scheint.

Australien