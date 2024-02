× Ausgezeichnete Unterkünfte: Die beliebtesten Hotels in Österreich

Einmal mehr wurden von den Urlauber:innen der Plattform HolidayCheck Austro-Hotels ausgezeichnet, die einen rundherum guten Job gemacht haben. Wir verratenjene Refugien, die unter den Top 10 landeten.

Der HolidayCheck Award jährt sich der 2024 zum insgesamt 19. Mal. Auch in diesem Jahr werden damit Hotels geehrt, die in den Augen der HolidayCheck Urlauber:innen einen ausgezeichneten Job gemacht haben. Auf Basis von über 752.000 echten Bewertungen können sich insgesamt 680 Hotels aus 32 Ländern über den begehrten Award freuen. Auch in Österreich gibt es mit 83 Awards wieder eine ganze Menge Gewinner-Hotels. Nachstehend die Top 10.

Naturerlebnisse

Mitten im Skigebiet Großeck-Speiereck, direkt an der Talstation Speiereck in St. Michael im Salzburger Lungau, liegt das wunderbare Liftplatzl. Das 4-Sterne-Hotel vereint in seinen detailverliebten Suiten und Studios alpinen Stil mit modernster Ausstattung, ergänzt durch den Blick auf das umliegende Bergpanorama. Entspannung finden die Gäste im beheizten Infinity-Sky-Pool und der finnischen Saunalandschaft.

© Liftplatzl ×

Inmitten herrlicher Natur findet sich auch das Hotel Gassner in Neukirchen am Großvenediger. Das familiengeführte, frisch renovierte Wellness- und Wanderparadies bietet ein herzliches Ambiente für NaturgenießerInnen. Mit dem Crystal-Spa mit Hallenbad, Natur-Outdoorpool und acht Saunas, Infrarot- und Ruheräumen verspricht das Hotel am Waldrand Entspannung vom Feinsten mit direktem Blick auf die Berge. Im Winter locken Skigebiete wie die Wildkogel-Arena, während im Sommer geführte Wanderungen auf dem Programm stehen.

© Hotel Gassner / Wander ×

Mit 40 eleganten Zimmern, luxuriösen Suiten, Apartments, Bungalows und eigenem Badezugang mit feinem Sandstrand punktete das Viereinhalb-Sterne-Hotel VILA VITA Pannonia. Durch die Lage im UNESCO Welterbe-Gebiet Fertö – Neusiedler See, nur 80 Kilometer von Wien entfernt, schätzen Aktive das vielfältige Angebot – von Radfahren über Tennis bis hin zu Beachvolleyball-, Fußball- oder Golfplätzen. Der frisch renovierte Wellness-Parc mit finnischen Saunas und Naturbadeteich, Wellnessanwendungen und Spa sorgt für Tiefenentspannung.

© VilaVita ×

Hotels für Aktive

Das Gold-Award-Hotel Natürlich. Hotel mit Charakter direkt im Tiroler Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis begeisterte mit seiner unmittelbaren Nähe zur Piste, der ruhigen Lage inmitten der Tiroler Berglandschaft und der authentischen Gastfreundschaft und Herzlichkeit des gesamten Teams.

Das Vier-Sterne-Superior Vitalhotel Edelweiss im Stubaital begeistert Wintersport- und Wanderaffine mit seiner unmittelbaren Bergpanoramalage sowie den hoteleigenen Skibussen direkt zur Talstation Stubaier Gletscher.

Das Vier-Sterne-Haus Aktiv Panoramahotel Daniel, im Herzen des Ötztaler Gletschergebiets, verspricht eine ganzjährige Auszeit für die ganze Familie oder zu zweit, umgeben von weitläufigen Wiesen und Wäldern. Wintersportbegeisterte schätzen die mit dem kostenlosen Skibus in kurzer Zeit erreichbare Skiregion Hoch Ötz/Kühtai.

Genuss-Oasen

Ganz im Zeichen von Genuss, Wandern, Radfahren und Wellness steht das im romantischen Schloss-Stil erbaute, mit dem Gold Award ausgezeichnete Schlössl Hotel Kindl. Eingebettet im steirischen Hügelland führt das Vier-Sterne-Hotel zu zahlreichen Wanderwegen, dem Ortskern von Bad Gleichenberg oder Fahrrad- und E-Bike-Routen.

Das Hotel Alpin Spa Tuxerhof gilt bei Gästen mit seiner idyllischen, zentralen und gesunden Höhenlage als außergewöhnlicher Kraftplatz in unverfälschter Natur. Erholsame Tage und aktive Stunden in der Natur sind hier garantiert, abgerundet durch genussvolle Stunden bei Kaiserfrühstück, Lunchbuffet bis zum späten Nachmittag und Abendmenü für Gourmets und bewusste GenießerInnen.

Das Fünf-Sterne-Hotel Das Seekarhaus ist eine luxuriöse Wohlfühloase direkt an der Skipiste in Obertauern. Drei Gault-Millau-Hauben, der zuvorkommende, individuelle Service und das ausgewogene Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen laut Hotelgästen auf HolidayCheck für einen hohen Suchtfaktor für einen erneuten Besuch.

Und Gäste des Vier-Sterne-Superior-Hotels Das Karwendel erklären unisono: „Die Gourmetküche hat alle Auszeichnungen verdient.“