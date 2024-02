× Die besten Hotel-Neueröffnungen 2024

Viele neue Sterne funkeln jetzt am Hotelhimmel 2024. Das Angebot reicht von Ultra-Luxus-Spa-Oasen über traumhafte Palast-Refugien bis hin zu malerischen Boutiquehotels und grandiosen Familienresorts. Folgen Sie uns auf unserer Hotel-Entdeckungsreise.

Auf Ihrem Plan 2024 steht ein Städte-Trip? Und Sie haben noch keine Idee für eine passende Unterkunft? Von Venedig bis nach Hongkong: Wir hätten da ein paar neue Ideen für Sie!

Hotel-Newcomer in Europa

Das raffinierte, kreative und perfekt gestaltete Violino d’Oro Venezia ist ein romantisches Juwel im pulsierenden Herzen der Stadt. Das Hotel mit 45 Zimmern liegt nur wenige Schritte vom Markusdom, Harry’s Bar und Rio San Moise entfernt und beherbergt eine der schönsten Kunstsammlungen der Stadt.

Das elegante Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton liegt im historischen Stadtzentrum von Florenz, zwei Häuserblocks vom berühmten Fluss Arno entfernt. Im zweiten Quartal 2024 wird das Haus eröffnen.

Im Herzen von East London gelegen, bietet das Hampton by Hilton Old Street eine perfekte Kombination aus modernem Komfort und Zugang zu aufregenden lokalen Erlebnissen. Nur fünf Gehminuten vom Bahnhof Old Street entfernt, bietet das 109-Zimmer-Hotel unvergleichlichen Komfort für Geschäfts- und Urlaubsreisende. Vor­aussichtliche Eröffnung ist das erste Quartal 2024.

Im Frühjahr 2024 ist die Eröffnung des Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton in der portugiesischen Hauptstadt geplant.

Ein traumhafter Hotel-Newcomer ist auch das Palacio Arriluce Hotel in Bilbao. Das Haus, das sich in einem 1912 erbauten Palast befindet, thront malerisch auf den Klippen der Albra-Bucht.

Das Fünf-Sterne-Boutique-Hotel Dunas de Formentera wird zur Sommersaison 2024 an dem schönsten Strand der Insel eröffnet. Mit 45 exklusiven Zimmern, verteilt auf mehrere Gebäue, erstreckt sich das Hotel über die weißen Dünen des Playa Migjorn.

Hotel-Newcomer Asien

Seit Anfang des Jahres empfängt das One&Only One Za’abeel in Dubai die ersten Gäste und bringt den Lifestyle und den Glamour der legendären One&Only Strandresorts in die pulsierende Weltmetropole. Das erste Stadtresort von One&Only besteht aus zwei Wolkenkratzern, die auf beeindruckende Weise mit der längsten freischwebenden Auslegerbrücke der Welt, dem sogenannten The Link, verbunden sind – darin befindet sich ein futuristischer Boulevard, der 100 Meter über dem Boden schwebt.

Im 2. Quartal 2024 eröffnet das erste Motto by Hilton im asiatisch-pazifischen Raum: Das Hotel in Hongkong findet sich im erstklassigen Stadtteil Sheung Wan, der für seine zahlreichen gastronomischen Angebote, charmanten Boutiquen und Kunstgalerien bekannt ist.

Hilton Hotels & Resorts eröffnet in Nepal das Hilton Kathmandu im Herzen des Kathmandu-Tals. Das Hotel mit 173 Gästezimmern verkörpert eine harmonische Mischung aus Nepals reichem Erbe und modernem Design und bietet einen Panoramablick auf die majestätische Bergkette des Himalaya.

Hotel-Newcomer in den USA

Bereits im Jänner hat in der Florida-City Orlando das Conrad Orlando mit 433 Zimmern. Als Teil des Evermore Orlando Resorts, das gleich an das Walt Disney World Resort grenzt, können die Gäste einen 20 Hektar großen tropischen Strand und eine acht Hektar große kristallklare Lagune, Wassersportaktivitäten und zwei von Jack Nicklaus entworfene 18-Loch-Golfplätze genießen.