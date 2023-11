× Best Of: Die besten Wellness-Refugien

Alle Jahre wieder im Herbst stehen die Ergebnisse des RELAX GUIDE und der Wellness Heaven Awards fest und somit die neuen, besten Hotel-Resorts für Wellness und Gesundheit. Wir verraten, wer diesmal das Rennen um Lilien und Votings gemacht hat.

Der Herbst ist traditionell Award-Season für Wellnesshotels. Der RELAX GUIDE bringt seine neuen Favoriten, die Wellness Heaven Awards werden auch vergeben. Nachstehend die besten Oasen laut RELAX GUIDE und Wellness Heaven Awards.

Die Besten im RELAX GUID

4 Lilien und 20 Punkte – die höchste Bewertung im RELAX GUIDE 2024 konnten sich hierzulande vier Refugien sichern.

Eines davon: Der Steirerhof im steirischen Bad Waltersdorf. Im Thermenhotel mit 9 Pools passt einfach alles. Und das schon seit Jahren. Die höchste Bewertung konnte auch das hunde- und kinderfreundliche Feuerberg Mountain Resort auf der Kärntner Gerlitzen mit riesigem Wellnessbereich einheimsen. Auch unter den ersten Vier befindet sich der Lanserhof Lans in Tirol. „Die europäische Luxusmarke in Sachen Entgiftung und Entschlackung“ – so lautet das Urteil im neuen RELAX GUIDE 2024. Und im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf darf sich das Reiters Reserve Supreme über 4 Lilien und 20 von 20 möglichen Punkten freuen.

© Lanserhof ×

Und wer den Wellnessurlaub in einem Nachbarland plant: Die Adler Lodge Ritten in Oberbozen, das Castel Dorf Tirol in Meran und das Chalet Mirabell in Hafling erzielten die Höchstnote in Südtirol, das Resort Das Kranzbach im bayerischen Krün ist laut dem RELAX GUIDE 2024 top in Deutschland. Und teilt sich hier die Höchstbewertung mit dem High-End-Gesundheitsresort Lanserhof Tegernsee und dem Hotel Bareiss (einer Schwarzwald-Luxushotellegende) in Baden-Württemberg.

© Naturhotel Forsthofgut ×

Wellness Heaven Awards

Die Wellness Heaven Awards werden alljährlich in verschiedenen Kategorien vergeben. Über die Vergabe der Awards entscheiden jedoch nicht Hoteltester, sondern die Nutzer des Wellness Heaven Portals. Nicht eine elitäre Jury – sondern die demokratische Mehrheit der Wellness-Wähler fällt die Entscheidung. Die Idee dahinter: der Experienced Traveller soll die besten Wellnesshotels zu Tage fördern.

In diesem Jahr konnte das Alpenresort Schwarz im Tiroler Obermieming die Kategorie „Bestes Spa“ für sich entscheiden. Das Naturhotel Forsthofgut in Leogang konnte in der Kategorie „Beste Lage und Umgebung“ reüssieren. In der Kategorie „Bester Service“ ist das Bio- und Wellnessresort Stanglwirt Klassenbester.

© Stanglwirt ×

Und auch bei unserem deutschen Nachbarn in Bayern finden sich Ausgezeichnete. So wurde das Sonnenalp Resort im Allgäu für die beste Kulinarik gekürt, das Wellness- & Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach im Bayerischen Wald gewann in der Kategorie „Zimmer & Suiten“.