× Wellness-Ziele in Österreich: Top Winter-Oasen im Advent

Bevor die Feierlichkeiten so richtig in Fahrt kommen, wollen viele nochmals ausspannen. Gut, dass es in der Adventzeit Top-Angebote in traumhaft schönen Wellness-Refugien gibt.

Hotel Quelle Nature Spa Resort***** © Quelle Nature SPA Resort × Das Hotel Quelle Nature SPA Resort***** im Gsieser Tal lädt seine Gäste von 10. bis 23. Dezember 2023 zu einem Gratis-Wintertag in den Bergen ein (4 Nächte genießen, 3 Nächte bezahlen). Wellness vom Allerfeinsten dürfen Genießer hier erwarten. Denn zusätzlich zu dem traumhaften Nature SPA des Resorts wurde das neue Timeless Sky SPA im Rooftop eröffnet. Im Alpenhotel Kitzbühel gibt es vor Weihnachten 3 Übernachtungen zum Top-Preis und Gutscheine für entspannende Treatments. www.hotel-quelle.com Sport- & Wellnesshotel Held © Held × Im Hotel Held in Fügen darf man sich vor Weihnachten noch auf ein Yoga-Retreat und 4=3 Angebot ab vier Übernachtungen freuen. Im Hotel im Zillertal entflieht man dem Weihnachtstrubel. Zudem locken 2 Tage vorweihnachtliches Yoga-Retreat. www.held.at Alpenhotel Kitzbühel**** © Alpenhotel Kitzbühel × Entspannen mit Aussicht auf den Kitzbühler Schwarzsee. 3 Übernachtungen inkl. Gourmet-Verwöhnpension von 8. bis 22.12.2023 ab 625 Euro pro Person, 1x Wellness-Gutschein für Massage oder Spa Behandlungen im Wert von 100 Euro pro Person, 1x Hydrojet pro Person, u.v.m. www.alpenhotel-kitzbuehel.at Hotel Peternhof © Peternhof × Auch im Peternhof in Kössen offeriert man 7 Übernachtungen zum Preis von 6 plus eine geführte Winterwanderung. Im 4*s Hotel mit Blick auf den Wilden Kaiser erlebt man die Tiroler Bergweihnacht ab 755,87 Euro pro Person mit 7 Übernachtungen zum Preis von 6 inklusive Halbpension und einer geführten Winterwanderung. Das Haus verfügt über ein traumhaftes 3.500 m2 Spa. www.peternhof.com Wellnesshotel Schalber © Schalber × Und auch im Wellnesshotel Schalber in Serfaus setzt man auf ein Advent-Angebot zu dem es sich schwer „Nein“ sagen lässt. Advent-Angebot im Hotel Schalber *****s am Sonnenplateau: Serfaus-Fiss-Ladis: Schalber-Wellness-Verwöhnpension, 1 vitalisierendes Kaiserbadl für 2 Personen (pro Zimmer, Termin nach Absprache bis 15.00 Uhr). Von 15.12. bis 22.12.2023. www.schalber.com