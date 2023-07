× Traum-Residenzen in der Festspielstadt Salzburg

Die Festspielstadt an der Salzach lockt mit viel Kultur und mit außergewöhnlichen Hotels. Was Sie sehen sollten.

Es ist wieder was los in der Mozartstadt! Ab 22. Juli tummeln sich hier Künstler:innen und Kulturfans und treffen sich bei den Salzburger Festspielen. Wer kurzentschlossen noch hinschauen will, muss schon ein bisschen Glück haben, um noch ein schönes Zimmer zu ergattern.

Doch nicht nur zur Festspielzeit ist Salzburg einen Besuch wert. Ein Ausflug ins Wasserschloss Hellbrunn, ein Spaziergang durch den wunderschönen Mirabellgarten und der Blick von der Festung Hohensalzburg sind echte Highlights. Auch bei Schlechtwetter gibt es viel zu tun: Das Haus der Natur und das Museum der Moderne sollte man unbedingt mal gesehen haben.

Traumhotels in der Mozartstadt

Erschöpft von einem langen Sightseeing-Tag, will man dann einfach nur noch in sein Hotelbett fallen – und die können sich sehen lassen. Salzburgs Luxus-Unterkünfte können mit internationalen Standards mithalten: Höchster Komfort und elegantes Design treffen auf österreichischen Charme.

© Hotel Goldener Hirsch ×

Wer all das sucht, ist im Hotel Goldener Hirsch an der richtigen Adresse. In der weltberühmten Getreidegasse werden Traditionen gepflegt: Salzburger Antiquitäten und handgezimmerte Möbel sorgen für einzigartiges Flair und ehren die 600-jährige Geschichte des Boutiquehotels.

Besonderen Charme versprüht auch das Hotel Goldgasse, das sich in einem 700 Jahre alten Haus befindet und nur 16 Zimmer hat, die individuell und mit Liebe zum Detail und zur Kunst gestaltet sind: Die Wände zieren großformatige Szenen von den Salzburger Festspielen, die von starken Farben und klaren Linien in Szene gesetzt werden.

Wer gerne klassisch wohnt, wird sich im Imlauer Hotel Pitter wohlfühlen, dessen helle und freundliche Zimmer ausgesprochen stilvoll und gemütlich sind. Das familiengeführte Haus liegt wenige Schritte vom Schloss Mirabell entfernt. Bei der Einrichtung kamen natürliche Materialien der Region zum Einsatz.

© Hotel Sacher ×

Auch das Hotel Sacher zählt als renommiertes Luxushotel zu den beliebtesten Adressen Salzburgs. Ausgewählte Antiquitäten und Kristallluster sorgen für eine elegante Umgebung.