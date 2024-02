Die 6 beliebtesten Winterurlaub-Hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Sind Sie noch auf der Suche nach der perfekten Unterkunft für Ihren Winterurlaub? Wir stellen das Hotel-Ranking von Holidaycheck vor, das die von Gästen am besten bewerteten Hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz gekürt hat.

Der HolidayCheck Award, der 2023 bereits zum 19. Mal verliehen wurde, gilt als der Oscar der Hotelbranche. Das Besondere an dem Ranking ist, dass die Urlaubsgäste selbst die Hotels nach ihren Aufenthalten bewerten. Basierend auf mehr als 752.000 Bewertungen können sich in diesem Jahr insgesamt 680 Hotels aus 32 Ländern über eine Auszeichnung freuen. Im Winter stehen dabei die Top-Hotels in den Bergregionen von Deutschland, Österreich und der Schweiz im Fokus, die ideale Ziele für einen traumhaften Skiurlaub bieten.

Die am besten bewerteten Hotels in Österreich

Das Liftplatzl in St. Michael im Lungau, Salzburger Land

Die Lage allein lässt die Herzen aller Wintersport-Fans höherschlagen: Das 4-Sterne-Hotel "Das Liftplatzl" befindet sich mitten im Skigebiet Großeck-Speiereck, direkt an der Talstation Speiereck in St. Michael im Salzburger Lungau. Hier ist Ski-in/Ski-out ideal umsetzbar, und auch das Verweilen in den Hotel selbst im alpinen Stil bereitet große Freude. Der Blick aus den Zimmern auf das umliegende Bergpanorama ist ebenso atemberaubend wie aus dem beheizten Infinity-Sky-Pool, dem Herzstück des Hotels. Hier kann man sich auch in der finnischen Saunalandschaft nach einem Tag im Schnee stilvoll aufwärmen oder den Tag mit einem Floating Breakfast beginnen. Zudem bietet das Sport- und Wellnesshotel eine Skischule und einen Sportshop.

Hotel Gassner in Neukirchen am Großvenediger, Salzburger Land

Auch das Hotel-Panorama des 4-Sterne-S-Hotels Gasser ist beeindruckend: Der viertgrößte Berg Österreichs, der 3666 Meter hohe Großvenediger sorgt für eine einzigartige Kulisse. Im Winter locken Skigebiete wie die wenig überlaufene Wildkogel-Arena und die mit 14 Kilometern längste beleuchtete Rodelbahn der Welt. Nach dem Vergnügen im Schnee erwartet die Gäste in dem familiengeführten Hotel ein Wellnessparadies. Das Crystal-Spa des Hotels bietet ein Hallenbad, einen Natur-Outdoorpool sowie acht Saunen, Infrarot- und Ruheräume. Die Zimmer und Suiten sind im alpenländischen Design gehalten, mit freistehenden Badewannen, heimeligen Wohnbereichen und großen Holzterrassen samt Relax-Möbeln und Kuscheldecken. Wer das Besondere sucht, kann sich auch in der Baumhaus-Lodge direkt am Waldrand einmieten.

Die am besten bewerteten Hotels in Deutschland

Landhaus Meine Auszeit in Bodenmais, Bayerischer Wald

Eine kleine Pension erfreut sich großer Beliebtheit: Ganz oben auf der Liste der HolidayCheck-Urlauber steht das Landhaus Meine Auszeit. Der Skilift Silberberg ist nur eineinhalb Kilometer entfernt und verspricht gemütliche Abfahrten. Das Bed and Breakfast begeistert als Rückzugsort vom Trubel und hat bereits seit vielen Jahren einen Gold Award erhalten. Zu den Highlights gehören zwei barrierefreie Zimmer und ein vielfältiges Frühstücksbuffet, das Qualität und regionale Köstlichkeiten vereint und bei den Gästen besonders gut ankommt. Wer Ruhe und gemütlichen Wintersport sucht, ist in diesem Hotel im Bayerischen Wald genau richtig.

Alm- & Wellnesshotel Alpenhof in Schönau am Königssee, Bayern

Auf 700 Metern Höhe mit Blick auf Watzmann, Jenner und den Hohen Göll bietet das 4-Sterne-Hotel "Alpenhof" einen einzigartigen Aufenthalt. Das Hotel liegt zwischen Berchtesgaden und dem Königssee, umgeben von Wäldern und den imposanten Felsmassiven des zweithöchsten Berges. Ob Winterwandern, nostalgische Skigebiete oder der eisige Zauber des Königssees - hier haben Sie die Qual der Wahl. Die Entscheidung zwischen Naturerlebnissen und dem Spa des 50-Zimmer-Hotels im Landhausstil fällt nicht leicht. Die "Wohlfühl-Sauna-Alm" gehört zu den Highlights der vielen Gäste des Hotels. Alles ist im Altholz-Stil gefertigt, mit einer Sitzlounge samt Feuerkamin, Wasserbetten, einer finnischen Sauna mit Blick ins Tal sowie einem Dampfbad mit Kräuternebel.

Die am besten bewerteten Hotels in der Schweiz

Schlosshotel Chaste in Tarasp, Graubünden

Die Ferienregion Engadin Scuol liegt im Unterengadin inmitten einer beeindruckenden Berglandschaft. Hier sticht das kleine, aber feine Schlosshotel Chaste hervor, ein 4-Sterne-Haus in einem historischen Gebäude mit Gourmetrestaurant und Wellnessoase. Die Zimmer sind mit Zirbenholz ausgestattet, und schnell wird klar, warum das Hotel Mitglied der internationalen Hotelvereinigung Relais & Châteaux ist. Das hauseigene Restaurant wurde mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet, was nicht nur Feinschmecker:innen zu schätzen wissen. Das traditionsreiche Hotel kann sich über eine makellose Gesamtbewertung der HolidayCheck-Gäste freuen, mit einer 100-prozentigen Weiterempfehlungsrate.

Hotel Schweizerhof in Lenzerheide, Graubünden

Ein kinderfreundliches Familienhotel mit dem größten Hamam in den Bündner Alpen: Der Schweizerhof in Lenzerheide ist auf einen paradiesischen Familienurlaub ausgerichtet. Das 4-Sterne-Hotel gehört auch zu den Swiss Family Hotels und bietet für den Nachwuchs ein umfangreiches Betreuungs- und Animationsprogramm. Für die Eltern gibt es einen großen Wellnessbereich mit Hamam, Massagen, Kosmetik und Saunen. Zudem befindet sich das Skigebiet Arosa Lenzerheide vor der Haustür, das sich von 1230 Metern bis auf 2865 Meter erstreckt. Winterwanderwege, Loipen und die Biathlon Arena Lenzerheide sorgen für weitere Freizeitmöglichkeiten. Die Küche in den vier Restaurants des Schweizerhofes wird von den HolidayCheck-Usern über die Maßen gelobt und hat dem Hotel mit 75 Zimmern den zweiten Gold Award in Folge eingebracht.