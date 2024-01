× Traumziel Seiser Alm: Wellness-Oasen in den Dolomiten

Sie ist die größte Hochalm Europas – idyllisch, schneesicher, atemberaubend schön und ein Ort von höchster Exklusivität.

"Enrosadira" nennen die Einheimischen das allabendliche Glühen der Dolomiten. Die untergehende Sonne taucht die majestätischen Riesen in spektakuläres Rosa-Rot-Orange. Großes Kino! Neu eröffnete Luxushotels auf der Alm oder an ihrem Fuße im Örtchen Seis am Schlern fügen sich mit ihrer außergewöhnlichen Architektur gekonnt in die schroffe Landschaft ein und bieten einen spannenden Kontrast zu den ursprünglichen, oft Jahrhunderte alten Hütten.

COMO Alpina Dolomites, Seiser Alm

Der größte Luxus im Winterurlaub? Richtig: Ski-in/Ski-Out. Das neue 5-Sterne-Hotel COMO liegt direkt an der Piste und erfahrene Skilehrer sind vor Ort. Nach einem Tag in den Bergen ist das COMO Shambhala Retreat der ideale Ort, um neue Energie zu tanken und der Sonne beim Untergehen zu zu sehen. Mit einer Fassade aus Quarzit-Naturstein und speziellen Holzkonstruktionen fügt sich das Resort nahtlos in die Umgebung der Seiser Alm ein. Bodentiefe Panoramafenster geben den Blick auf einige der berühmtesten Gipfel der Dolomitenkette frei. Ein Traumblick bietet auch das COMO Shambhala Retreat – ein Spa mit ganzheitlichem Wellness-Programm mit Schwerpunkt auf Revitalisierung. Ein 22 Meter langer Innenpool, ein Panorama-Außenpool, Sauna, Entspannungszonen, Gym und ein Beauty-Sanktuarium bieten viel Platz für Entschleunigung.

Icaro, Seiser Alm

Ebenfalls frisch eröffnet und ebenfalls direkt an der Piste gelegen: das Icaro. Das klimaneutrale Hotel ist ein Hideaway auf Zeit für Kunstliebhaber. Das klimaneutrale Hotel, ursprünglich eine Schutzhütte, wurde von renommierten Architekten zu einem Gesamtkunstwerk umgestaltet, das die Berge gekonnt in den Mittelpunkt rückt. Durch das gesamte Gebäude ziehen sich zudem zeitgenössische Werke von Südtiroler Künstler:innen. Der Kraft- und Rückzugsort ist direkt an der Piste gelegen. Nach dem Siktag entspannt man im kleinen, feinen Alm-Spa in der Sauna, am Indoor-Pool, an der Bar und beim Essen. Die Küchencrew komponiert echte, ehrliche Gerichte und Menüs aus regionalen Zutaten.

Sensoria, Seis am Schlern

Wer der Stille der autofreien (!) Alm den Trubel eines italienischen Bergdorfes vorzieht, quartiert sich am Fuße der Seiser Alm im Örtchen Seis am Schlern ein, wo zahlreiche Unterkünfte, wie das Sensoria, beheimatet sind. Die 45 großzügig geschnittenen Zimmer des 4-Sterne-Hauses sind in minimalistisch-elegantem Stil eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Der Fokus liegt auf gutem Schlaf. Großzügig gestaltet ist auch die Spa-Area mit Outdoor-Pool. Im Zuge des „All-Day-Inklusiv-Arrangements“ werden lokale Spezialitäten und ausgesuchte Weine serviert. Das Hotel liegt am Fuße der Seiser Alm nur wenige Meter von der Kabinenbahn (Umlaufbahn) entfernt.

Sightseing auf der Sellaronda

Die Seiser Alm ist Teil von Dolomiti Superski. Bedeutet: Mit einem Skipass lassen sich zwölf Skigebiete und 1.200 Pistenkilometer befahren. Highlight ist die „Skirunde“ Sellaronda – eine Sightseeing-Tour auf Brettern rund um den Sella Stock, die vorbei an Gröden, Alta Badia, Arabba und Val di Fassa zurück zum Ausgangspunkt führt. Tipp: Auf die Locals hören und so früh wie möglich starten. Denn die 40-km-Tour dauert einige Stunden. Und wer genug Zeit hat, kann auf der Runde gleich in mehrere hochdekorierte Restaurants einkehren – immer mit Blick auf die Riesen der Dolomiten.