× Quelle der Erholung: Die schönsten Thermen Österreichs

Österreichs Thermen locken im Herbst mit einer entspannenden Auszeit. Wir verraten die Top-Wohlfühloasen.

Ob Schwitzen in der Sauna, entspannen im Whirlpool oder schwimmen wie die Meerjungfrauen – in der heimischen Thermenlandschaft ist für alle Erholungssuchenden etwas dabei. Kaum ein Ort eignet sich besser zum Abtauchen aus dem Alltag als ein Besuch in einer der schönsten Thermen Österreichs.

Therme Laa - Laa an der Thaya, Niederösterreich

Das wird geboten: die Heilquelle "Laa thermal Nord i" speist sämtliche Becken in der Therme Laa. Das Wasser hat eine Austrittstemperatur von 42 °C und einen hautfreundlichen pH-Wert von 7,36. auf insgesamt 7.800 m² finden sich ein Indoor-Becken, ein Massage-Pool mit Luftsprudel, ein Solebecken sowie ein Aktivbecken. therme-laa.at

Hotel Therme & Spa Linsberg Asia - Bad Erlach, Niederösterreich

Das wird geboten: Das Linsberg Asia mit angeschlossener Erwachsenentherme ist nicht nur ein exklusives Refugium mit allen Annehmlichkeiten rund um das Bad Erlacher Heilwasser, das haus ist durch seine Lage mitten in der Natur auch der ideale Ausgangspunkt für unzählige Aktivitäten. linsbergasia.at

SPA Resort Therme Geinberg - Innviertel, Oberösterreich

Das wird geboten: Das 4*S Hotel und die Therme Geinberg liegen majestätisch auf einem Hügel mit traumhaftem Blick über das Innviertel. Entspannung pur bieten unter anderem die drei Wasserwelten – inklusive fünf Pools mit Thermal-, Frisch- und Salzwasser auf über 3.000 m² Wasserfläche. Zusätzlich begeistert die Therme mit ihrer einzigartigen karibischen Saunawelt. Dort laden elf Themensaunen und Dampfbäder zum Entspannen ein. Und die orientalische Erlebniswelt mit Hamam punktet unter anderem mit Serailbad und Dachgarten. therme-geinberg.at

Thermenhotel puchasPLUS - Stegersbach, Burgenland

Das wird geboten: Sanft eingebettet in die Natur, inmitten des hügeligen Südburgenlandes, liegt das Thermenhotel puchasPLUS Stegersbach****. Aufgeteilt auf 14 Becken in verschiedenen Temperaturen und Tiefen finden Gäste auf insgesamt 1.500 m² Wasserfläche Baby-, Kleinkinder- und Kinderbecken, ein großes Thermalbecken mit Wildbach, Whirlpools, 2 Kaskaden-Außenbecken, ein Wellenbecken, Sportbecken sowie ein Sauna- und Massagebecken und Sauna-Tauchbecken. Ergänzt wird die Thermen- und Saunalandschaft durch einen 6.700 m² großen Aktiv- und Außenbereich. puchasplus.at

Heiltherme Quellenhotel - Bad Waltersdorf, Steiermark

Das wird geboten: Das Quellenhotel mit zwei exthen Thermen ist ein ganz besonderer Kraftplatz für den Thermenurlaub. Die Hotel eigene Therme "Quellenoase" sowie die öffentliche Therme "Heiltherme" bieten vielfältige Wohlfühloasem. heiltherme.at

Narzissen Vital Resort - Bad Aussee, Steiermark

Das wird geboten: Eingebettet in die einzigartige Berg- und Naturlandschaft des Ausseerlandes, erwartet die Gäste des Narzissen Vital Resorts Bad Aussee**** ein

stimmiges Kompositum aus Suitenhotel und Solebad. Ein vielfältiges Badeerlebnis rund um die Ausseer Sole, den Heilschatz der Region, gibt Urlaubern Kraft und Energie von innen. Solegrotte, Saunalandschaft, Medical Fitness und Medical Wellness, aber auch ganzheitliche Therapie- und Kurprogramme sowie das Private SPA garantieren Erholung und Wohlbefinden. Das Highlight der Badehalle ist der große Salzkristall, der die Besucher zur Entschleunigung einlädt. vitalresort.at