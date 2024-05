× Hotel des Monats Mai 2024: Dunas de Formentera

Formentera ist nicht nur das ideale Ziel für Sommerurlauber, sondern auch für jene, die nach einem erstklassigen Wellness-Hideaway suchen. Anfang Juni eröffnet das neue 5 Sterne Hotel "Dunas de Formentera" seine Pforten - ein Must-visit für alle, die Ruhe, Luxus und Entspannung suchen.

Formentera ist bekannt für seine unberührten Strände und sein kristallklares Wasser - daher wird die kleine Baleareninsel auch als "Karibik des Mittelmeers" bezeichnet. Große Hotelresorts sucht man hier vergebens, stattdessen dominieren kleine, feine Unterkünfte die Insel. Mit dem Dunas de Formentera ist die Insel nun um ein ganz besonderes, 5-Sterne-Boutique-Hotel reicher.

Neues Wellness-Refugium auf Formentera

Am schönsten Strand der Insel, dem Playa Migjorn, lädt das neue Boutique-Hotel seine Gäste dazu ein, den Trubel des Alltags weit hinter sich zu lassen. Dunas de Formentera erstreckt sich malerisch über die weißen Dünen, inmitten der traumhaften Natur. Das Hotel vereint Genuss und Entspannung und verkörpert die lässige Lebensweise der Insel. Entsprechend besteht die Farbpalette aus sanften Sand- und Terracottatönen, die durch ein vom mediterranen Licht inspiriertes Off-White ergänzt werden. Bei den verwendeten Materialien dominieren ebenfalls die Natur, mit viel Holz, Jute und traditioneller Keramik.

Die 45 Zimmer verteilen sich auf mehrere Gebäude und bieten unvergessliche Ausblicke auf die tiefblaue Bucht. Mit einer durchschnittlichen Raumgröße von 40m2 eignet sich das Hotel auch ideal für Familien.

Das Restaurant bietet seinen Gästen eine kleine, feine Karte. Auf dieser zu finden: fangfrischer Fisch und lokale Zutaten wie Kräuter und mediterranes Gemüse. Auf dem Holzofengrill werden neben Meeresfrüchten und anderen lokalen Spezialitäten wie Balearische Kuchen auch Pizzen hergestellt.

Nicht zuletzt zieht auch der weitläufige Infinity-Pool mit Blick auf das Meer und den Strand, sowie der atemberaubende Spa-Bereich die Gäste in seinen Bann. Das Dunas de Formentera bietet ein unvergleichliches Urlaubserlebnis, das die Schönheit der Insel Formentera in all ihren Facetten widerspiegelt.