× Bad Gastein: Zwei neue Hotel-Ikonen

Neues Leben fürs Zentrum von Bad Gastein. Das Grand Hotel Straubinger und das Lifestylehotel Badeschloss sind die wohl spektakulärsten Neueröffnungen dieses Jahres.

Ikonisch rauscht der Wasserfall mitten durch Bad Gastein in die Tiefe. Ein atemberaubendes Naturschauspiel voller Lebenskraft und sprudelnder Energie. Und zugleich die imposante Kulisse für ein traditionsreiches Hotelensemble, das dem malerischen Kurort seine einzigartige Atmosphäre verleiht. Es ist kein Zufall, dass genau hier gerade die ersehnte Renaissance der Belle Époque der Hotelkultur stattfindet.

Zwei geschichtsträchtige Hotels in Bad Gastein erwachen in diesem Herbst endlich zu neuem Leben: das edle Grand Hotel Straubinger hat bereits seit 1. September geöffnet, das stylisch-kokette Badeschloss folgt in Kürze.

Hier hat der Luxus Geschichte

Angekommen in Bad Gastein, wenden wir unsere Schritte in Richtung Grand Hotel Straubinger. „Grand“ im Wortsinne: Schon vor dem Gebäude mit seiner beeindruckenden Fassade können wir die große Historie förmlich mit Händen greifen.

Kaum eingetreten, umfängt uns der Geist der altehrwürdigen Hallen. Inspirierend, opulent, bewegend. Uns ist klar: Hier wurde einst ein Hotel von zeitloser Eleganz geschaffen. Jeder Raum erzählt eine Anekdote, in jedem Winkel verbergen sich Spuren glanzvoller Ereignisse. Zugleich vermitteln uns die gediegenen Räumlichkeiten das Gefühl, nicht jedes Detail preiszugeben. Denn dank der behutsamen Renovierung hat das Haus seinen geheimnisvollen Charakter behalten. Dieses Fünf-Sterne-Juwel hat Geschichte – und seine eigene Persönlichkeit, die uns aus jeder Nische etwas zuflüstert.

Erfrischend. Stylisch. Badeschloss

In ganz anderem Style empfängt uns direkt gegenüber bald das Vier-Sterne-Hotel Badeschloss als kosmopolitischer Ort der Begegnung und Findung. Hier sind die Übergänge fließend, die Energie strömend, das Leben erfrischend easy und unverkrampft.

Hippes Interieur, stylische Architektur und gemeinschaftliche Atmosphäre werden beständig untermalt vom direkt angrenzenden Gasteiner Wasserfall. Das Element des Lebens ist hier allgegenwärtig.

Die Geschichte geht weiter

Beide Häuser blicken auf eine langjährige und bewegte Historie zurück. 1840 eröffnet, diente das Grand Hotel Straubinger schon als luxuriöse Residenz von Kaisern und Fürsten. Ebenso war es ein Schauplatz der Weltpolitik, als 1865 in diesen Mauern der Gasteiner Vertrag zwischen Preußen und Österreich besiegelt wurde. Bereits 1791 erbaut wurde das Badeschloss, das nun die gepflegte Badekultur von damals mit smartem Humor ins 21. Jahrhundert holt. Beide Hotels wurden aufwendig renoviert. Das Ergebnis ist eine mustergültige Verbindung von Geschichte und Moderne, ein Paarlauf von charmanter Patina und zeitgenössischem Pep.

Infos:

Grand Hotel Straubinger

Das Fünf-Sterne-Grand Hotel verfügt über 46 kreativ gestaltete Zimmer und Suiten mit Blick über das Gasteinertal und auf den rauschenden Wasserfall. An der prominenten Lage am Straubingerplatz stehen das hoteleigene Café und die mondäne Bar allen Besucher*innen von Bad Gastein offen. Im Straubinger Saal, dort wo heute den Hotelgästen Frühstück und Dinner serviert werden, drehten sich schon vor über 150 Jahren tanzende Pärchen. Ihre Spuren sind immer noch auf dem denkmalgeschützten Parkett zu sehen sind und ihre Aura erfüllt den Raum. Über ganze drei Stockwerke erstreckt sich wiederum das 700qm Straubinger Spa. Über dem ursprünglichen Thermal-Bädertrakt wurde ein neuer Infinity Outdoor Pool geschaffen, mit Blick über das Gasteiner Tal. Hier schwimmt man gleichsam in die Landschaft hinaus – mit dem Rauschen des direkt daneben gelegenen Wasserfall als Untermalung. Der Saunabereich mit Panoramasaunen liegt im Dachgeschoss, im zweiten Obergeschoss befindet sich der Ruhebereich mit Kamin.

Ab ca. 230€ pro Nacht/Person. www.travelcharme.com/hotels/straubinger

Das Badeschloss

Das Vier-Sterne-Hotel Badeschloss mit seinen 102 individuell eingerichteten Zimmern und Suiten verschmilzt harmonisch mit der alpinen Natur, nicht zuletzt dank seinem Zubau: einem direkt an Hang und Wasserfall gelegenen Turm. Es ist eine Kulisse, die Damals und Heute verbindet – mit dem Wasserfall als ikonischem und ästhetischem Sinnbild der Zeitlosigkeit. Ein Lifestylehotel, wie es im Alpenraum kein Zweites gibt. Hier wird der Alpine Swim Club als Quelle sprudelnder Vitalität geschaffen. Herzstück ist der große Rooftop Pool am neugebauten Turm, der atemberaubende Blicke über das Gasteinertal bietet. Im Alpine Swim Club werden die Grenzen der Lebensbereiche aufgeweicht. Hier werden die drei Quellen zum Auftanken innerer und äußerer Energien zelebriert. Quelle 1 sind die Physical Wellness Angebote wie Massagen, Peelings, Personal Training oder auch Hiking und Climbing. Quelle 2 sind die Mental Wellness Angebote, wie etwa Floating-Meditation, Yoga und Breathwork. Und Quelle 3 ist schließlich die Food Wellness, mit einer Superfood-Bar, Supplements und Ernährungsberatung.