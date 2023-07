Nach umfangreicher Erweiterung und extravaganter Neugestaltung durch Liz Biden bietet Africa House ein neues, glamouröses Villa-Hideaway in exklusiver Abgeschiedenheit für Familien und Gruppen bis zu 12 Personen.

Die Safariresidenz mit sechs Suiten ist Teil der preisgekrönten Luxus-Lodge Royal Malewane und war ursprünglich das private Anwesen der südafrikanischen Familie Biden, die Gründer und Eigentümer der Royal Portfolio-Gruppe. Im Herzen des Thornybush Naturreservat im Krüger Nationalpark – eine Region die bekannt ist für ihren exzellenten Wildbestand – können Gäste hier die reiche Tierwelt unter der Führung von hochqualifizierten Master-Trackern und Guides erkunden.

© The Royal Portfolio ×

Privater Infinity-Pool im Krüger Nationalpark

Highlights des neuen Africa House sind ein zweiter, neuer Innenhof und der „Long Room“, der als zentrale Lounge verschiedene Wohn- und Essbereiche miteinander verbindet. Der erweiterte Outdoor-Bereich bietet eine neue Feuerstelle mit Pizzaofen, sowie einen großen Infinity-Pool mit Blick auf ein von den wilden Tieren frequentiertes, trockenes Flussbett, so dass von Zeit zu Zeit Antilopen, Elefanten oder auch Löwen direkt vom Anwesen aus beobachtet werden können.

© The Royal Portfolio ×

Liz Bidens Herangehensweise an die Gestaltung und Einrichtung von Lodges ist einzigartig und sie hat nichts von ihrer Fähigkeit verloren, zu überraschen. Eine furchtlose, fast ausgelassene Farbpalette prägt Africa House, inspiriert von der Tierwelt und Buschlandschaft rund um die Lodge. Jede der lichtdurchfluteten, großzügigen Gästesuiten hat ihre eigene Farbgebung, wobei die Farbtöne so ausgewählt wurden, dass sie an bestimmte Momente oder exotische Vögel und Tiere im Busch erinnern. Die Kombination der dramatischen, aber dennoch absolut passenden Farbtöne mit eklektischen, eleganten Möbeln vermitteln einen Gesamteindruck von lässigem Luxus. Absolute Blickfänge sind große, farbenfrohe Kunstwerke führender zeitgenössischer afrikanischer Künstler, darunter Michael Gah und Tega Tafadzawa.



„Die Verschönerung von Africa House lag mir ganz besonders am Herzen“, kommentiert Liz Biden. „Dies ist ein Ort, der viele besondere Erinnerungen für mich und meine Familie bereithält. Ich freue mich, mit meinen Gästen den Zauber von Africa House mit seiner ganz speziellen Lage teilen zu können. Das neue Konzept von Africa House ist die Verwirklichung meines Traums, das ultimative Refugium im Busch für Familien und Freundesgruppen zu erschaffen.“

© The Royal Portfolio ×

Das Beste der afrikanischen Küche

Wie zu erwarten entspricht der Service im Africa House seiner exklusiven Umgebung. Nebst privatem Service-Team und Koch, der die Gäste mit Köstlichkeiten der afrikanischen Küche verwöhnt, steht ein eigenes, hochqualifiziertes Ranger-Team zur Verfügung. Dies bietet Gästen komplette Unabhängigkeit und die Möglichkeit, den Tagesablauf und die Game Drives auf ihre persönlichen Bedürfnisse hin maßzuschneidern.