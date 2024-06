Bierpreise bei der EM: So teuer ist der halbe Liter Bier im Stadion

Wenige Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft 2024 wurden jetzt die offiziellen Bier-Preise in den Stadien enthüllt.

Beim Anpfiff am Freitag, den 14. Juni darf vor allem eins in den Stadien nicht fehlen: Bier. Doch wirklich viel Auswahl haben die Fußball-Fans dieses Jahr nicht. Denn in den Stadien der "Host Cities" gibt es 2024 lediglich eine Biersorte zu trinken. Die einzige Ausnahme ist Köln, dort gibt es neben dem offiziellen "UEFA EURO 2024-Bier" auch Kölsch. In allen anderen deutschen Städten ist "Bitburger" der offizielle Bierpartner der Europameisterschaft. Nun ist auch bekannt, wie viel der halbe Liter in den Stadien kosten wird.

So teuer ist das EM-Bier 2024

Bei den "Media Open Days" wurden diese Woche die offiziellen Getränkepreise enthüllt. Der halbe Liter Bier kostet demnach 7 Euro – egal, ob als Pils, Radler oder alkoholfreie 0,0%-Version.

Die UEFA setzt damit in Deutschland einen neuen Maßstab. Zum Vergleich: Im Stadion von Borussia Dortmund kostet ein halber Liter Bier bei Spielen der Schwarz-Gelben 4,90 Euro. Spitzenreiter der Bundesliga sind der FC Bayern und Werder Bremen, wo ein halber Liter Bier 5,50 Euro kostet.

3 Euro Becherpfand beim Kauf

Zusätzlich zu den Getränkepreisen wird in den EM-Stadien zudem ein Becherpfand von 3 Euro fällig. Der halbe Liter Bier kostet demnach inklusive Pfand sogar 10 Euro beim Kauf!

Auch Softdrinks sind teuer

Auch für Softdrinks müssen Zuschauer und Zuschauerinnen tief in die Tasche greifen. Cola, Fanta, Sprite oder ein Apfelsaft kosten jeweils 6 Euro pro halber Liter, Wasser gibt es um 4,50 Euro zu kaufen. Wer Kaffee, Tee oder eine heiße Schokolade trinken möchte, muss 4,10 Euro für 0,3 Liter bezahlen.