× Vorsicht! Diese Obstsorten machen dick

Wer abnehmen will, muss viel Obst essen? Stimmt nicht immer! Denn manche Obstsorten machen tatsächlich dick.

Obst ist reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien. Daher eignet es sich eigentlich perfekt für Diäten. Doch nicht alle Obstsorten versprechen Diät-Erfolge. Schuld daran ist der hohe Gehalt an Fruchtzucker, was den Blutzuckerspiegel negativ beeinflussen und für Heißhungerattacken sorgen kann. Aber auch Kalorienbomben verstecken sich bei manchen Obstsorten.

Wer sicher gehen will, dass der Beachbody von keinem Faktor gestört wird und die Kilos nach Plan purzeln, der sollte die folgenden Obstsorten (wenigsten zeitweise) weglassen oder zumindest einschränken:

1. Bananen

Bananen sind grundsätzlich gesund. Sie enthalten viele essenzielle Nährstoffe und wirken sich positiv auf die Verdauung und Herzgesundheit aus. Doch für Menschen die abnehmen wollen, sind sie nicht unbedingt die beste Wahl. Die Frucht enthält 17 Gramm Zucker und 90 Kalorien pro 100 Gramm!

2. Weintrauben

Klein, aber oho! Weintrauben sind zwar ein beliebter Snack, aber nicht unbedingt figurenfreundlich. Pro 100 Gramm kommen die kleinen Früchte auf 16 Gramm Zucker und 67 Kalorien.

3. Mangos

Auch bei Mangos sollte man sich beim Abnehmen eher zurückhalten. Die Tropenfrucht enthält pro 100 Gramm 22 Gramm Zucker und 60 Kalorien.

4. Getrocknete Früchte

Obwohl sie, genauso wie Samen und Nüsse, wichtige Nährstoffe liefern, haben getrocknete Früchte einen besonders hohen Zucker- und Kaloriengehalt. Mehr als eine Handvoll als kleinen Snack zwischendurch sollten sie nicht zu sich nehmen.

5. Dosenobst mit Zucker

Auch Dosenobst ist eine echte Kalorienfalle. In gezuckertem Saft eingelegt sind diese Früchte sehr ungesund. Daher sollten Sie Dosenobst in Wasser statt in Fruchtsaft wählen und genauer auf die Zutatenliste schauen.