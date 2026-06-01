Schreckmoment? Darum zucken wir plötzlich beim Einschlafen

Plötzlich zucken Sie im Bett zusammen oder haben das Gefühl zu fallen? Dieses Phänomen erleben viele Menschen kurz vor dem Einschlafen und dahinter steckt eine überraschende Erklärung aus dem Gehirn.

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Sie liegen gemütlich im Bett, sind gerade dabei wegzudösen und plötzlich zuckt Ihr ganzer Körper zusammen. Manchmal fühlt es sich sogar so an, als würden Sie stolpern oder von einer Kante fallen. Der Schreck ist meist groß, doch die gute Nachricht lautet: Dieses Phänomen ist völlig normal. Doch warum passiert das eigentlich?

Wenn das Gehirn in den Schlafmodus wechselt

Der Übergang vom Wachsein zum Schlafen ist für das Gehirn eine ziemlich spannende Phase. Während wir tagsüber aufmerksam und aktiv sind, beginnt das Gehirn beim Einschlafen langsam herunterzufahren und in einen anderen Aktivitätszustand zu wechseln.

Genau in dieser Übergangsphase können sogenannte Einschlafzuckungen auftreten. Fachleute sprechen auch von hypnagogischen Zuckungen.

Dabei sendet das Gehirn kurzfristig elektrische Signale aus, auf die die Muskulatur reagiert. Das Ergebnis: Arme, Beine oder manchmal sogar der ganze Körper zucken plötzlich zusammen.

So unangenehm sich das anfühlen kann, dahinter steckt in den allermeisten Fällen nichts Besorgniserregendes.

Warum sich das manchmal wie ein Sturz anfühlt

© Getty Images

Viele kennen auch dieses Gefühl: Man ist gerade kurz vorm Einschlafen und hat plötzlich das Gefühl, zu fallen.

Auch dafür gibt es eine Erklärung. Beim Einschlafen entspannen sich die Muskeln zunehmend. Manche Bereiche des Gehirns könnten diese plötzliche Entspannung gewissermaßen falsch interpretieren und sie mit einem Verlust des Gleichgewichts verwechseln.

Als Reaktion darauf löst der Körper eine schnelle Muskelbewegung aus, ähnlich wie ein Schutzreflex. Dadurch entsteht das Gefühl, man würde stolpern oder in die Tiefe fallen.

Stress kann die Zuckungen verstärken

Auch wenn Einschlafzuckungen grundsätzlich völlig normal sind, können sie in bestimmten Situationen häufiger auftreten.

Dazu gehören unter anderem:

Stress

Schlafmangel

viel Koffein

körperliche Erschöpfung

unregelmäßige Schlafzeiten

Wer besonders angespannt ist oder über längere Zeit zu wenig schläft, bemerkt die Zuckungen oft häufiger. Die wichtigste Nachricht vorweg: Einschlafzuckungen gelten als normaler Bestandteil des Einschlafprozesses und sind in der Regel harmlos.

Sie zeigen nicht, dass mit dem Gehirn etwas nicht stimmt, und sind auch kein Anzeichen für eine neurologische Erkrankung. Ihr Gehirn macht beim Einschlafen einfach seinen Job, manchmal nur etwas dramatischer als erwartet.