Proteinpulver immer teurer - das steckt hinter den steigenden Preisen

Proteinshakes, High-Protein-Puddings oder Eiweißriegel: Protein boomt wie nie zuvor. Doch genau dieser Trend hat eine Folge, die viele Fitnessfans bereits im Geldbörserl spüren, die Preise steigen kräftig an.

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Wer regelmäßig Proteinpulver kauft, hat es vermutlich schon bemerkt: Die Preise steigen. Vor allem Whey Protein kostet heute deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. Doch warum eigentlich?

Protein ist längst Mainstream

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Die Zeiten, in denen nur Bodybuilder Proteinshakes getrunken haben, sind vorbei. Heute achten immer mehr Menschen auf eine eiweißreiche Ernährung, sei es für den Muskelaufbau, die Gesundheit oder im Rahmen des Longevity-Trends. Gerade ältere Menschen setzen zunehmend auf Protein, um Muskelabbau vorzubeugen und länger fit zu bleiben. Dadurch wächst die Nachfrage weltweit enorm.

Nicht nur Fitnessfans treiben die Preise

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Ein weiterer Grund: Die Lebensmittelindustrie hat Protein für sich entdeckt. Protein-Joghurts, Puddings, Riegel oder sogar Brot mit extra Eiweiß sind mittlerweile überall zu finden. Für diese Produkte werden große Mengen Protein benötigt – und das erhöht den Druck auf den Markt zusätzlich.

Das Angebot kann nicht einfach wachsen

Das eigentliche Problem liegt jedoch auf der Angebotsseite. Whey Protein wird aus Molke gewonnen, einem Nebenprodukt der Käseherstellung. Hersteller können deshalb nicht einfach beliebig mehr Protein produzieren, nur weil die Nachfrage steigt.

Gleichzeitig stehen auch Milchproduktion und Landwirtschaft vor Herausforderungen, von steigenden Kosten bis hin zu klimatischen Einflüssen.

Damit aus flüssiger Molke am Ende Proteinpulver wird, sind mehrere Verarbeitungsschritte nötig. Diese benötigen Energie und genau die ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Auch das schlägt sich letztlich im Preis nieder.

Werden die Preise wieder sinken?

Viele Expert:innen gehen aktuell nicht davon aus, dass Proteinpulver kurzfristig wieder deutlich günstiger wird. Die Nachfrage wächst weiter, während das Angebot nur langsam nachziehen kann.

Protein ist heute längst kein Nischenprodukt für Fitnessfans mehr. Genau das macht es aber auch teurer. Immer mehr Menschen möchten mehr Eiweiß konsumieren, während die Produktion nicht beliebig ausgeweitet werden kann.