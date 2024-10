× Algarve: Herbst-Highlights an Portugals Traumküste

Die Algarve von ihrer schönsten Seite: An der Küste wie im Hinterland kann man wunderbare Dörfer entdecken, in denen Romantiker auf ihre Kosten kommen. Begleiten Sie uns auf eine Tour zu diesen traumhaften Juwelen – von West nach Ost.

Dörfer auf Klippen über dem Meer oder hoch oben in den Bergen, mit schmalen Gassen, Kunsthandwerk und historischer Bedeutung. Die Orte an der Küste und im Hinterland der Algarve sind traumhafte Juwelen, in denen das Leben noch ruhig und gelassen dahinfließt. Nachstehend die schönsten Perlen...

Aljezur

ALJEZUR. Der Ort mit Historie liegt direkt an der Westküste der Algarve. © Getty Images ×

Dass dieses Dorf auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, ist unübersehbar: Hoch oben auf einem Hügel thront die gut erhalten Ruine einer im 10. Jahrhundert von maurischen Besatzern erbauten Burg. Der Besuch lohnt sich schon allein wegen des tollen Ausblicks, den man von hier weit über Aljezur und das von sanften Hügeln geprägte Umland genießen kann. Die Altstadt liegt im westlichen Teil und lädt mit hübschen Gassen, netten Cafés und Restaurants zum Verweilen ein, auf der anderen Seite findet man vor allem neuere Häuser. Und direkt an der Brücke über dem Fluss liegt die Markthalle. Unbedingt probieren: Perceves, die berühmten Entenmuscheln.

Sagres

CABO SÃO VICENTE. Der Leuchtturm von Sagres ist ein beeindruckendes Landmarik. © Getty Images ×

Ein Gefühl als wäre man am Ende der Welt, überkommt einen, wenn man auf die Landzunge am äußersten südwestlichen Ende des europäischen Festlandes reist. Rauh und vom Wind zerzaust ist hier die Landschaft, und am Cabo de São Vicente stürzen die Klippen senkrecht in den tosenden Atlantik ab – immer wieder faszinierend. Ganz am Ende der Straße steht der 22 Meter hohe, rot-weiß gestreifte Leuchtturm, dessen Lichtblitze seit über 100 Jahren Seeleuten auch noch in 90 Kilometern Entfernung den Weg in den sicheren Hafen weisen. Apropos Hafen: Der Porto da Baleeira ist nicht nur einer der wichtigsten Fischereihäfen der Algarve, sondern auch ein echtes Kleinod.

Monchique

BLICK VON GANZ OBEN. Perfektes Fotomotiv in Monchique. © Getty Images ×

Lust auf ein bisschen Höhenluft? Dann auf nach Monchique! Der kleine Ort liegt gut 450 Meter über dem Meer inmitten der grünen Serra de Monchique und ist damit die höchstgelegene Ortschaft der Algarve. Allemal lohnenswert ist ein Bummel durch die Altstadt, in der viele (Kunst-)Handwerker beheimatet sind. Bekannt ist der Ort vor allem für seine Holz- und Lederarbeiten. Und natürlich für seine Gastronomie, in der man ausgezeichnete, rustikale Wildgerichte, Fleisch vom schwarzen Schwein und scharfe Grillhähnchen serviert bekommt.

Carvoeiro

© Getty Images ×

Ganz klar: Dieser Badeort mit dem Strand Praia do Carvoeiro an der Felsalgarve ist das perfekte Ziel für Romantiker. Der Ort thront malerisch über dem Meer, weiß gekalkte Häuschen säumen die schmalen Gassen. Hinter dem Strand reihen sich zahlreiche hervorragende Restaurants, Cafés und Bars aneinander.

Estoi

© Getty Images ×

Ins Zentrum von Estoi kommen Besucher meist, um die nach dem Erdbeben von 1755 wieder aufgebauten Igreja Matriz (auch Igreja de São Martinho de Estoi genannt) zu besichtigen. Die wichtigste Attraktion des Dorfes ist aber der rosa getünchte Rokoko-Palast, den ein reicher Adeliger Ende des 18. Jahrhunderts erbauen ließ. Nicht weit von Estoi, an der Straße nach Santa Bárbara de Nexe, liegen die Ausgrabungen von Milreu.