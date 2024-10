× Florida-Highlights: Family-Urlaub im Sunshine State

Türkisblaues Meer, endlose Sandstrände und eine Menge Attraktionen – Florida ist eines der beliebtesten Reiseziele in den USA. Durch die Nähe zur Natur und die lebendige Tierwelt ist der Sunshine State besonders für Familien attraktiv.

Vielfältige Themenparks, lehrreiche Museen, endlose Strände, kinderfreundliche Hotels und Sonne satt – all das macht Florida zu einem Hotspot für den Familienurlaub. Nachstehend einige Tipps für die Ferien mit Family.



Orlando

© Getty Images ×

Die viertgrößte Stadt Floridas hält den Rekord für die meisten Themenparks der Welt. Das Legoland Florida Resort ist für Kinder von 2 bis 12 Jahren konzipiert und umfasst Fahrgeschäfte, Shows und Attraktionen. Filmzauber hautnah erleben Kinder und Erwachsene im Universal Orlando Resort und im legendären Walt Disney World Resort: Dort werden die größten Figuren aus Film, Fernsehen und Popkultur zum Leben erweckt.

Bradenton Gulf Islands

Mit Anna Maria Island und Longboat Key hat die Region Bradenton Gulf Islands gleich zwei Inseln an der Küste des Golfes von Mexiko zu bieten. Wegen der sanften Wellen und flachen Gewässer sind sie besonders bei Familien sehr beliebt. Und aufgrund der Quarzkristalle wird der weiße Sand nicht heiß und Kinder können unbedenklich darin spielen. Die meisten Strandabschnitte bieten großzügige Parkmöglichkeiten, Grillplätze, Picknickeinrichtungen, Restaurants, Spielplätze für Kinder und Beach-Volleyball-Felder.

© Hersteller ×

Das Robinson Preserve im Nordwesten der Region ist der ideale Ort, um über 200 einheimische Vogelarten, Fischotter, Schildkröten oder sogar Manatis zu beobachten. Der beste Ort, um Seekühe aus nächster Nähe zu betrachten, ist das Parker Manatee Rehabilitation Habitat im Bishop Museum. Das Zentrum dient als vorübergehendes Zuhause für Seekühe in Not. Ein interaktiver Ausstellungsbereich lädt Familien zum gemeinsamen, spielerischen Entdecken & Forschen ein.

Crystal River

© Getty Images ×

Der Crystal River in Citrus County liegt an Floridas Westküste und ist der einzige Ort in Nordamerika, an dem es erlaubt ist, mit den gemütlichen Manatees zu schwimmen. Von November bis März versammeln sie sich in der Kings Bay von Crystal River sowie den nahegelegenen Flüssen Homosassa und Chassahowitzka. Familien können eine Tour buchen, bei der sie neben den Seekühen in ihrer natürlichen Umgebung schnorcheln oder eine Kajaktour, bei der sie einen Blick auf die sanften Riesen erhaschen können.

Fort Lauderdale

© Getty Images ×

Mit mehr als 480 km befahrbarer Wasserwege ist Greater Fort Lauderdale als „Venedig Amerikas“ bekannt. Als solches eignet sich die Gegend hervorragend für einen Familienbadeurlaub und wartet mit zahlreichen Bootsausflug-Angeboten auf. Im Naturschutzgebiet Flamingo Gardens & Wray Botanical Collection locken eine Vielzahl exotischer und einheimischer Pflanzen und Tiere und in der Butterfly World, dem weltweit größten Schmetterlingspark, können 20.000 Arten betrachtet werden.

Fort Myers

Im Urlaub auf Zeitreise zu gehen, ist immer spannend: In den Edison and Ford Winter Estates kann die ganze Familie auf den Spuren der Erfinder Thomas Alva Edison und Henry Ford wandeln. In den kommentierten Touren hören die Kinder „Thomas Edison“ und „Henry Ford“ beim Geschichtenerzählen zu.