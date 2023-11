× Diese Städte sind besonders familienfreundlich

Eine Familie zu gründen ist ein großer Lebensabschnitt. Viele fragen sich, ob sie am richtigen Ort wohnen, um Kinder groß zu ziehen. Eine neue Studie zeigt nun, welche Städte die Bedürfnisse von Familien besonders gut erfüllen.

Den einen perfekten Ort, um eine Familie zu gründen, gibt es nicht. Schließlich spielen von Familie zu Familie unterschiedliche Faktoren eine Rolle, wo man sich zuhause fühlt. Den einen ist wichtig, Freunde und Verwandte in der Nähe zu haben, andere machen ihren Wohnort von Arbeitsstelle, Kindergarten und Schule abhängig. Dennoch gibt es wichtige Punkte wie Sicherheit und Freizeitangebote, die den meisten Familien wichtig sind. Eine neue Studie aus Australien hat nun verschiedene Städte genau unter die Lupe genommen und zeigt, welche sich besonders gut für Familien eignen.

© Getty Images ×

Das sind die familienfreundlichsten Städte der Welt

Die Plattform "Compare the Market Australia" untersuchte anhand von 12 verschiedenen Faktoren wie Lebenshaltungskosten, Bildungsangeboten, Grünflächen und Durchschnittseinkommen 38 Städte auf ihre Familienfreundlichkeit. Hier die Top Five:

1. Stockholm

Die schwedische Hauptstadt hat es auf den ersten Rang geschafft, weil sie besonders viel Geld in die Bildung und Familienleistungen investiert. Zudem sind die Menschen in Stockholm überdurchschnittlich glücklich. Beim Kriterium "Grünflächen" liegt die Stadt ebenfalls mit 23,5 Parks pro 100.000 Einwohner unter den Top Ten.

2. Paris

Paris liegt nur knapp hinter Stockholm auf dem zweiten Platz. Die Hauptstadt von Frankreich überzeugt besonders mit den Freizeitmöglichkeiten für Kinder. Zudem überzeugt Paris damit, dass vieles zu Fuß erreichbar ist und vor allem mit dem längsten Elternurlaub, der für Väter und Mütter zusammen 312 Wochen beträgt.

3. Tokio

Auch Tokio ist eine sichere Stadt mit vielen Grünflächen. Zudem überzeugt Japans Hauptstadt mit einer Vielzahl an Familienaktivitäten. Allerdings hat Tokio einen der niedrigsten Glückswerte – die Forschenden vermuten, aufgrund der intensiven Arbeitskultur, die in Japan herrscht.

4. Sydney

Sydney wurde in vielen Bereichen als sehr gut bewertet. Unter anderem gibt es viele Unterhaltungsangebote für Familien und überdurchschnittlich viele Menschen gaben an, glücklich zu sein. Neben den schönen Stränden gibt es auch genügend Parks. Einziger Minuspunkt: Das Leben in Sydney ist sehr teuer.

5. Helsinki

Dicht hinter Sydney liegt Helsinki. Die finnische Hauptstadt erreichte den höchsten Wert beim Faktor Sicherheit. Zudem gilt Finnland als das glücklichste Land der Welt. Bei der Anzahl der Freizeitangebote kann Finnland jedoch nicht mit den anderen familienfreundlichen Städten mithalten.

Städte in den USA sind wenig familienfreundlich

Auffallend ist, dass fünf von sechs analysierten amerikanischen Städten unter den letzten zehn landeten. Am besten abgeschnitten hat New York. Die Stadt liegt auf dem 22. Platz. Weiter hinten folgen San Francisco (29.), Chicago (31.), Dallas (34.), Los Angeles (35.) und Washington D.C. (37.). Gründe dafür sind die niedrigen Sicherheitswerte und hohe Lebenshaltungskosten.