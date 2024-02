× Geheime Liebesbotschaften: Die Bedeutung hinter Valentinstagsblumen

Blumen am Valentinstag sind Klassiker. Hinter jeder verbirgt sich eine Symbolik und somit ein eigener Charakter. Mit der Sprache der Blumen können Sie versteckte Botschaften überbringen und so das florale Geschenk noch persönlicher auf die beschenkte Person zurechtschneiden.

Sag es durch die Blume, ist wohl ein weiser Rat aus Zeiten, in denen man noch feinfühlig miteinander umging. Jemandem eine Dahlie zu schenken, ist um einiges charmanter, als offen zu sagen: Das wird nichts mit uns! Und einen Strauß Flieder zu überreichen, kommt besser an als die Frage: Wirst du auch treu sein? Jede Blumenart hat ihre eigene Bedeutung – auch, ob die Blüten beim Überreichen hängen oder aufrecht stehen, hat Symbolcharakter. All das erinnert an eine fast vergessene Geheimsprache.

Die Sprache der Blumen

Rosen und Pfingstrosen

Wohl keine andere Blume ist so symbolträchtig wie die Rose. Jeder Farbe wird eine andere symbolische Bedeutung zugeschrieben, ebenso der Anzahl, die in einem Strauß oder einzeln vorkommen. Dabei steht eine Rose für die wahre Liebe, sechs Rosen stehen für Verliebtheit, neun Rosen für die ewige Liebe, 15 Rosen für eine Entschuldigung und mit 25 Rosen beglückwünscht man eine geschätzte Person. Im Allgemeinen symbolisieren Rosen – egal, welche Anzahl oder ob weiße Rosen, rote Rosen, gelbe Rosen oder rosa Rosen – Schönheit, Gesundheit, Reichtum und Vollkommenheit. Wer sie in der Farbe Rot überreicht, sagt damit: Ich liebe dich über alles!

Tulpen

Mit kurzen oder langen Stielen, gefüllter Blüte oder gekräuseltem Rand, monochrom oder mit Farbverlauf: Tulpen stehen, wie ihr gerade stehender Blumenstiel bildlich gesehen bereits andeutet, für aufrichtige Liebe.

Magnolien

Magnolien wirken elegant und zart. Die Magnolie blüht zu Beginn des Frühlings, wenn er symbolisch gesehen noch unschuldig ist. Die Blume steht daher für Reinheit und Unschuld.

Nelken

Nelken stehen für Treue, Liebe und Freundschaft. Doch wer es genauer nimmt, sollte auf die Farbauswahl achten. Die Bedeutung der Nelke hängt von der Blütenfarbe ab: Rosa Nelken stehen für Dankbarkeit, rote für Zuneigung, gelbe Nelken aber für Ablehnung.

Hyazinthen

Die Farben von Hyazinthen machen Freude. Allerdings ist der intensive Duft für viele Geschmackssache. Überträgt man das in die Blumensprache stehen Hyazinthen für Aufmerksamkeit.

Narzissen

Narzissen sind wegen ihrer strahlend gelben Farbe und der einzigartigen Form beliebt. Der Symbolik nach werden sie mit Wohlstand, Glück, Wiedergeburt und Neubeginn in Verbindung gebracht.

Lilien

Lilien stehen vor allem für Weiblichkeit und Fruchtbarkeit. Weil weiße Lilien auch für Reinheit und Unschuld stehen, sind sie als Blumenschmuck an Hochzeiten besonders beliebt.

Gladiolen

Gladiolen stehen für Stolz und waren einst eine Aufforderung: Lass ab von deinem Stolz und werde mein!

Ringelblume

Die Ringelblume strahlt mit ihren leuchtend gelben oder orangefarbenen Blüten Wärme und Optimismus aus. Es kann also nur von Vorteil sein, einen Strauß davon an eine geliebte Person zu verschenken.

Chrysantheme

Sie kommen mal als winzige grüne Knöpfe, mal als üppig gefüllte pfirsichfarbene Puschel oder filigrane blassgelbe Sterne. Als mehrfarbiger Strauß zusammengebunden entfaltet das Blumengeschenk die schönste Wirkung.

Amaryllis

Die Symbolik hinter der Amaryllis steht für Bewunderung und das Interesse, das man am Gegenüber hat.

Sonnenblume

Die Sprache der Sonnenblume scheint auf den ersten Blick klar: sommerliche Fröhlichkeit. Die strahlend gelben Blüten sind auch ein Symbol für Liebe und Frieden.

Vergissmeinnicht

Schon der Name macht diese Blume interessant. In einem Blumenstrauß überbringen die zarten, lila- oder rosafarbenen Blütenblätter eine tiefgründige Botschaft: Treue. Können Liebende nicht beieinander sein, symbolisiert das Vergissmeinnicht die Sehnsucht.

Kamelien

Die elegante Kamelie symbolisiert großes Begehren.

Die besten Adressen für florale Geschenke zum Valentinstag

Salon Verde

Es müssen nicht immer Rosen zum Valentinstag sein. Auch Zimmerpflanzen von Salon Verde sind ein perfektes Geschenk für die Liebsten und dabei auch noch langlebiger.

Bruno-Marek-Allee 24A Top 1, 1020 Wien

Landstraßer Hauptstraße 14-16, 1030 Wien

Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien

Doll's Blumen

Neben einer großen Auswahl an Schnittblumen gibt es im Doll’s auch Pflanzen und besondere Dekoaccessoires.

Lange Gasse 62, 1080 Wien

Nonntaler Hauptstraße 79, 5020 Salzburg

Space Flower

Die dicht gedrängten Topfpflanzen vor dem Space Flower sorgen für bunte Farbtupfer.

Praterstraße 33, 1020 Wien