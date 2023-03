× Mit diesem Trick bleiben Tulpen länger frisch

Mit einer schnellen Anleitung und ein paar einfachen Tricks bereiten die hübschen Frühlingsboten länger Freude.

Ob unifarben oder bunt gemischt, ein hübscher Strauß Tulpen kündigt die langersehnte warme Jahreszeit an. Leider hält das fröhliche Frühlings-Flair nur einige Tage an. Schon nach wenigen Tagen verlieren die Liliengewächse die ersten Blütenblätter. Aber: Mit der nachstehenden Anleitung bleiben Tulpen länger frisch.

Wie schneidet man Tulpen richtig an?

Die Frage, ob man Tulpen überhaupt anschneiden muss, lässt sich schnell mit einem "Ja" beantworten. Vorausgesetzt, man will sich länger an ihnen erfreuen. Denn, werden Schnittblumen richtig angeschnitten, können sie eher Wasser aus der Vase aufnehmen.

Tulpen anschneiden: 5 Tipps für längere Haltbarkeit

1. Tulpen direkt nach dem Kauf anschneiden und den Strauß möglichst schnell ins Wasser stellen

2. Zum Anschneiden der Stiele ein scharfes Messer verwenden. Eine Schere könnte die Stiele quetschen und so die Nährstoffaufnahme beeinträchtigen.

3. Zwei bis drei Zentimeter des Stängels abschneiden

4. Ein schräger Anschnitt erhöht die Oberfläche der Stängel. So können die Tulpen mehr Wasser aufnehmen.

5. Die Tulpen alle zwei Tage erneut anschneiden. Braune Stellen an der Unterseite immer gleich entfernen.

Zusatztipp: Unnötig viele grüne Blätter vom Stiel entfernen. So hat die Tulpe mehr Kraft für die Blüte.

Welches Wasser eignet sich für Tulpen?

Tulpen bevorzugen kaltes und möglichst weiches Wasser. Es genügt, wenn die angeschnittenen Stiele im Wasser stehen. Wichtig ist, dass das Wasser alle ein bis zwei Tage gewechselt wird. Bakterien im Wasser lassen Schnittblumen schneller welken.

Auch spezielle Pflegeprodukte in Pulverform, können Schnittblumen länger frisch halten. Sie enthalten Inhaltsstoffe, die den pH-Wert des Wassers blumenfreundlich beeinflussen.

DIY-Tipp: Wer das Pulver nicht zur Hand hat, gibt einfach eine Prise Zucker, etwas Zitronensaft zum Senken des pH-Werts und eine Cent-Münze ins Wasser.