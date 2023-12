× Dubai für Familien: Must-visits für Jung und Alt

Dubai ist eine Stadt der Superlative, auch was die Unterkünfte betrifft – diesbezüglich hat man die Qual der Wahl. Die Wüstenstadt punktet mit traumhaften Erlebnissen für Familien.

Dubai – das ist viel mehr als Luxus und Reichtum. Schon längst hat sich die Stadt am Arabischen Golf zu einem der beliebtesten Urlaubsziele für Familien etabliert. Sonne, Wärme, Fun & Action und eine kulturelle Vielfalt, wie sie in kaum einer anderen Destination zu finden ist, begeistern hier Jung und Alt gleichermaßen. Mit regelmäßigen Eröffnungen, wie dem Museum of the Future, setzt das Emirat kontinuierlich Maßstäbe in Sachen zukunftsorientierte Innovationen. Und spannende Parks und Resorts versprechen Unterhaltung für die ganze Familie.

Erlebnisse für Familien

Naturnahe und lehrreiche Abenteuer verspricht das geschlossene Ökosystem „Green Planet“, das aus vier Etagen, unterteilt in die Ebenen des Regenwaldes, besteht. Hier kann man mehr als 3.000 Tiere und Pflanzen hautnah erleben. Im Dubai Butterfly Garden spaziert man in der Gesellschaft von prächtigen, kunterbunten Faltern. Im Indoor-Activity-Center Dig It in The Springs Souk setzen Kids im Alter von drei bis zehn Jahren Bauarbeiterhelme auf und lernen, wie man Wände und Brücken und sogar ein Mini-Dubai baut. Für besonders viel Spaß sorgt auch ein Tag im Adventure Park by Emaar in der Dubai Hills Mall. Die jungen Gäste können auf den Trampolinen hüpfen und tolle Moves im Ninja Park lernen oder Gummirohre im Slide’n’Fly herunterrutschen. Und wenn Sie schon in der Dubai Hills Mall sind, holen Sie sich noch einen echten Adrenalinkick bei einer Fahrt mit Dubais schnellster Indoor-Achterbahn — The Storm Coaster.

Badespaß für Groß und Klein

Alternative dazu: Man geht baden Beispielsweise im LEGOLAND® Water Park mit mehr als 20 Wasserrutschen und Attraktionen. Mit zwei neuen Bereichen – Splashers Lagoon und Splashers Cove – können Familien mehr als 16 neue Attraktionen im Aquaventure Waterpark entdecken.

Shopping für Alt und Jung

Und auch Shopping kann in Dubai selbst für die Kleinsten zum Vergnügen werden. Diesbezüglich ein unvergleichliches Erlebnis bietet The Dubai Mall, die sich direkt neben dem Burj Khalifa findet. Das riesige Bauwerk ist viel mehr als nur ein Einkaufszentrum. Hier finden sich 1.200 Geschäfte, 150 Restaurants, ein Indoor-Vergnügungspark, eine Eislaufbahn, ein riesiger Wasserfall im Gebäude, ein choreografierter Springbrunnen im Freien und das riesige Dubai Aquarium mit Unterwasser-Zoo. Highlight ist auch das Ain Dubai, das größte Riesenrad der Welt. 250 Meter ist es hoch, 1.400 Passagiere finden in 48 Kapseln gleichzeitig Platz und genießen eine 360-Grad-Aussicht auf Metropole und Meer.

Museumsbesuch als Familien-Hit

Last but not least wird viel Wissen im neuen Museum of the Future vermittelt. Schon alleine die äußere Optik ist hier spektakulär: Das Museum of the Future hat die Form eines asymmetrischen Rings aus Stahl und Glas und wurde von National Geographic als eines der 14 schönsten Museen der Welt ausgezeichnet. Das von der Dubai Future Foundation gegründete Museum, das am 22. Februar 2022 eröffnet wurde, erforscht, wie die Gesellschaft sich mithilfe von Wissenschaft und Technologie in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte. In diesem „lebendigen Museum“ kommen Elemente traditioneller Ausstellungen, immersives Theater und themenbezogene Attraktionen zum Einsatz, so dass die Besucher hier Einblicke in die endlosen Möglichkeiten der Zukunft nehmen können. Ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt!