× Österreichs schönste Wellness-Hotels für Familien

Wellnessurlaube avancieren zunehmend zum Vergnügen für die ganze Familie. Viele heimische Betriebe bieten coole Programme und traumhafte Wohlfühlbereiche für Kids und deren Eltern. Praktisch: Die meisten finden sich gleich an der Skipiste.

XXL-Rutschen, Abenteuer-Schwimmbecken, Babybetreuung und exklusive Adults-only-Bereiche zeichnen die besten Familien-Wellnessoasen in Österreich aus. Das zeigt: Wellnessurlaub und Kinder müssen sich nicht ausschließen, gibt es doch hierzulande traumhafte Refugien, die sowohl Eltern als auch deren Kids Entspannung pur bieten.

Familien-Wellness von Tirol bis Steiermark

Tirol

Das Hopfgarten

Mit der Family traumhafte Wintertage in den Kitzbüheler Alpen genießen und etwas für das eigene Wohlbefinden tun: Als echtes Familienresort hat Das Hopfgarten Kindern viel zu bieten. Das Kinder-Betreuungsprogramm steckt schon für die Kleinsten voll Bewegung, spielerischer Förderung und der nötigen Portion Entspannung. Wohltuende Regeneration finden Familien in der Sauna-Landschaft, im Pool, bei entspannenden Massagen und Beautyanwendungen für Eltern und Kinder.

Mia Alpina

© Mia Alpina-Zillertal Family Retreat ×

Das Mia Alpina an der Spieljoch-Talabfahrt ist das einzige Premium Plus-Kinderhotel im Zillertal. Für den unkomplizierten Familien-Skiurlaub ist hier alles im Haus – auch täglich zwölf Stunden Kinderbetreuung für Babys ab zwei Monaten. Für die Größeren startet der Skikurs neben dem Hotel. Nach dem Skikurs legt sich dann die ganze Familie in die Kurve: auf der Trioslide-Wasserrutsche im Family-Wellnessbereich des Mia Alpina. In der Familien-Textilsauna klettert neben der Laune auch die Quecksilbersäule nach oben.

Alpenrose

© Alpenrose ×

Im Alpenrose – Familux Resort, in der Tiroler Zugspitz Arena, kümmern sich umsichtige Kids-Coaches täglich von früh bis spät um die Kinder. Bereits Babys ab dem 7. Lebenstag werden liebevoll umsorgt. Unvergleichliche Spielwelten in- und outdoor machen den Urlaub für die Kleinen unvergesslich. Und in der ausgedehnten Spa- und Saunawelt „for adults only“ und mit hervorragender Gourmetküche erleben die Erwachsenen luxuriöse Auszeiten.

Salzburg

Valamar

© Valamar ×

Jüngst eröffnete Valamar sein erstes Lifestyle Hotel im Skigebiet Obertauern. Das neue Refugium bietet seinen Gästen nicht nur einen 80 m2 großen Pool, sondern auch ein Indoor-Spa und eine 400 m2 große Fun Zone, in der alle Altersgruppen Spiel und Spaß zusammen genießen können. Dort finden sich nicht nur klassische Spiele, sondern auch die Multimedia Game Lounge, ein Theater, Smart Play, eine Spielecke für Kinder und vieles mehr.

Oberösterreich

Dachsteinkönig

© Dachsteinkönig - Familux Resort ×

Das Dachsteinkönig – Familux Resort in Gosau zählt zu den besten Familienhotels in Europa. Am Fuße des Dachsteins lockt eine XXL-Wasserlandschaft mit In- und Outdoorpool, Riesen-Reifen-Wasserrutsche, Kinderhallenbad und Familien-Wasserspielbereich. „Bring your kids, find yourself“, ist hier das Motto und im luxuriösen Ambiente des Lifestyle-Hotels erleben auch die Eltern eine Auszeit vom Feinsten.

Burgenland

Sonnenpark

Das 4*s Hotel Sonnenpark gehört zur Sonnentherme Lutzmannsburg und punktet mit exklusiver hoteleigener Wasserwelt. Hier genießen auch Familien mit Babys einen traumhaften Wohlfühlurlaub. Apropos: In der Sonnentherme badet man mit dem Baby im 34 °C warmen Wasser der Baby World.