Katschberg: Winterurlaub für die ganze Familie

Eingebettet zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und dem Biosphärenpark Nockberge bietet die Region Katschberg Lieser-Maltatal außergewöhnliche Urlaubsmomente und Erholung für die ganze Familie.

Auf der Suche nach dem perfekten Winterurlaub für die ganze Familie? In der Region Katschberg Lieser-Maltatal werden Sie mit Sicherheit fündig! Neben dem Skigebiet mit 80 Kilometern bestens präparierten Pisten zum Skifahren und Snowboarden locken hier auch zahlreiche großartige Winter-Aktivitäten fernab der Pisten.

Wir kennen 5 Gründe, warum Sie hier unbedingt urlauben sollten!

1. Im Skigebiet Katschberg ist für jeden die passende Piste dabei

In Katschis Kinderwelt erlernen die Kleinsten spielerisch das Skifahren. © Tourismusregion Katschberg Lieser-Maltatal ×

Vom Genuss-Skifahrer über den Rennskiläufer bis zu Anfänger und Familien mit Kindern mit der Katschi’s Kinderwelt und vielen Skischulen findet in der Ferienregion Katschberg Lieser-Maltatal jeder die geeigneten Bedingungen zum Skifahren vor. 16 top-moderne Liftanlagen im Skigebiet Katschberg Aineck bringen bequem in luftige Höhen. Und Katschi’s Kinderwelt ist ideal für die ersten Schwünge der Kleinsten. Die für Kinder reservierten Pisten am Katschberg sind extra einfach zu befahren, somit ist es ein Leichtes für alle Familien, den Kindern das Skifahren näher zu bringen. Auf der Piste feuern sprechende Katschi Comic-Figuren die Nachwuchsskifahrer zum Durchfahren an. Der Tellerlift Mini-Jet bringt die Kinder nach der Abfahrt wieder einfach und sicher nach oben. Außerdem bieten mehrere Kinder-Skischulen Kurse in allen Schwierigkeitsstufen an – also ab in die Kinder-Erlebniswelt!

2. Winter wie aus dem Bilderbuch

Romantische Pferdeschlittenfahrt durchs Winter Wonderland. © Franz Gerdl ×

Die Region ist ein großartiges Winter Wonderland und verspricht dank Höhenlage von 1.170 bis 2.220 Metern garantierte Schneesicherheit. In der Adventzeit bezaubert der Katschberger Adventweg. Man wandert in der tiefverschneiten Winterlandschaft von einem Heustadl zum nächsten. Alphorn- und Weisenbläser stimmen entlang des Weges musikalisch auf Weihnachten ein. Die 2,5 km lange Winterwanderung über den Wichtelweg führt vom Alpengasthof Bacher auf der Katschberghöhe über den Wichtelweg zur Pritzhütte – dem Startpunkt des Adventwegs. Tipp: Eine romantische Pferdeschlittenfahrt über den Gontalweg ist ein besonderes Erlebnis des Katschberger Adventwegs. Vom Alpengasthof Bacher fahren regelmäßig die Pferdeschlitten bis zur Pritzhütte – der weitere Adventweg selbst ist nur zu Fuß begehbar.

3. Winteraktivitäten abseits der Piste

Rodelspaß: Von der Gamskogelhütte geht es rasant downhill. © Tourismusregion Katschberg Lieser-Maltatal ×

Wer in der Region Katschberg Lieser-Maltatal nicht nur Skifahren und Snowboarden möchte, findet hier zahlreiche weitere Winter- und Sport-Aktivitäten inmitten unberührter Natur. Rodeln am Tag und in der Nacht beispielsweise. Die Ferienregion Katschberg Lieser-Maltatal bietet Rodelspaß auf vielen verschieden Strecken – im Tal oder am Berg: Die 1,5 Kilometer lange Rodelbahn von der Gamskogelhütte ist ein absolutes Muss für jeden Katschberg-Urlauber. Mit dem Naturrodel Gütesiegel ausgezeichnet führt die Rodelbahn zur Gamskogelhütte am Katschberg und liegt genau an der Grenze zwischen Kärnten und Salzburg. Nach einer Einkehr in der Skihütte geht es rasch mit der eigenen oder einer Leih-Rodel den Berg hinunter. Im Winter ist die Rodelbahn täglich geöffnet. Dienstags und samstags ist die Bahn sogar beleuchtet und lädt zu aufregenden Nacht Rodelpartien ein. Tipp: Im Aktivitätenprogramm der Urlaubsregion Katschberg werden auch geführte Fackelwanderungen oder Schneeschuhwanderungen in Kombination mit Rodeln angeboten.

4. Sportliche Herausforderungen

Höhenlage, Schneegarantie und Sonnenreichtum der Nockberge sorgen für ideale Voraussetzungen bei Skibergsteigern. Speziell Anfänger zieht es nach Schönfeld und nach Innerkrems. Sanfte Anstiege mit lohnenswerten Zielen und genussreiche Pulverabfahrten – das erlebt man nur bei Skitouren in den Nockbergen! Hohe sportliche Ansprüche stellt auch das Eisklettern im Maltatal dar. Die ­Gegend um die gefrorenen Wasserfälle zeichnet sich vor allem durch ihre ­Vielseitigkeit aus. Ob Anfänger oder Profi, jeder findet hier seine Kletter-Challenge

5. Kulinarik

In der Region Katschberg Lieser-Maltatal bieten zahlreiche Restaurants, Skihütten, Almhütten oder Traditionswirtshäuser regionale, kulinarische Köstlichkeiten an. Tipp: Kärntner Spezialitäten wie Germknödel, Kärntner Reindling, Kärntner Kasnudeln oder Fleischnudeln und das traditionelle „Hasenöhrl“ in einer Hütte probieren!