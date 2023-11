× Schladming-Dachstein: Aktiv im Winter-Paradies

Zwischen den grandiosen Südwänden des Dachsteins und den Schladminger Tauern liegt die Urlaubsregion Schladming-Dachstein, die mit der Schladminger 4-Berge-Skischaukel und traumhaften Langlaufloipen ein Hit für alle Wintersportler ist.

Kaum eine andere Region Österreichs bietet so viel Pistenvergnügen wie Schladming-Dachstein. Als Teil von Ski amadé hält Schladming-Dachstein 230 Pistenkilometer und 81 hochmoderne Aufstiegshilfen für die Gäste bereit. Die Skiberge überzeugen hier mit einem umfangreichen Pistenangebot. Schussabfahrts-oder Rennstrecken, Kinderländer, Funslopes, Rodelbahnen bei Tag und bei Nacht ergänzen das abwechslungsreiche Angebot. Und die Ramsau gilt als das Mekka für den Langlauf...

Langlaufen in der Ramsau

Völlig losgelöst dem Alltag entfliehen: Das klappt beim Langlaufen perfekt. In der Region Schladming-Dachstein hat der nordische Skisport seit jeher einen besonderen Platz inne. Insbesondere das Sonnenplateau Ramsau am Dachstein hat sich als Langlauf-Zentrum etabliert. Seine besondere Höhenlage ermöglicht erstklassigen Langlaufgenuss auf bestens präparierten Loipen. In Ramsau am Dachstein sind aber nicht nur Urlaubsgäste gerne gesehen – auch die internationale Langlauf-Elite trifft sich hier. Auf insgesamt 430 Loipenkilometern der Region findet jeder ambitionierte Hobby- als auch Genusslangläufer seine Lieblingsloipe. Egal ob im nordischen Zentrum Ramsau am Dachstein mit der Elite trainieren, in den Tälerloipen die Ruhe genießen oder den Spechtensee umrunden.

© Getty Images ×

Neu ist übrigens die Höhenloipe am Rittisberg. Die Loipe verläuft auf einer Seehöhe von ca. 1.500 m rund um den Gipfel des Ramsauer Hausberges und ist ein Highlight für Landschaftsgenießer. Sie führt direkt am Gipfelkreuz des Rittisberg vorbei, wo man einen prachtvollen Ausblick zu den Dachstein Südwänden genießt. Startpunkt ist bei der Bergstation der Rittisbergbahn, beim Rittisstadl. Den Ausgangspunkt erreicht man mit der neuen Rittisberg Kombibahn - das Liftticket ist zugleich das Loipenticket für die Höhenloipe. Langlaufen kann man in der Ramsau freilich auch bei Vollmond. Die Standardloipe Ost und West (Langlaufstadion-Mühle-Langlaufstadion-Fischteich) steht bis Mitternacht zur Verfügung.

Skifahren in Schladming-Dachstein

„Skifoan“ ist in Schladming-Dachstein natürlich sowieso ein Hit. Die „Schladminger 4-Berge-Skischaukel“ mit den Skibergen Hauser Kaibling, Planai und Hochwurzen und Reiteralm macht das Skivergnügen ohne Unterbrechung möglich.

Wer auf der Suche nach den schönsten Pisten ist, der wird am Hauser Kaibling mit Sicherheit fündig. Als Teil der Schladminger 4-Berge-Skischaukel ist das Skigebiet Hauser Kaibling auch mit den bekannten Schladminger Skigebieten Planai und Hochwurzen verbunden. Hier finden sich modernste Seilbahnanlagen, mit allem erdenklichen Komfort. Außerdem garantiert die 1.460 Meter lange XXL-Funslope Spaß und Action für Groß und Klein.

© Getty Images ×

Skifahren auf der Planai wiederum ist Skifahren auf den Spuren der Weltmeister. Mit zwei alpinen Ski-Weltmeisterschaften (2013 und 1982) rückte die Planai in den Fokus der internationalen Sportwelt. Vom damit verbundenen Ausbau der Infrastruktur profitieren Gäste nachhaltig durch breite Pisten, hocheffiziente Schneeanlagen, ein modernes Talstationsgebäude (Planet Planai) mit „One-Stop-Shop“ sowie eine der modernsten Tiefgaragen Europas. Übrigens: Mit der 8er-Lärchkogelbahn präsentiert das Skigebiet Planai die leistungsstärkste Sesselbahn der Steiermark. Tipp: Das Ski-Opening am 7. und 8. Dezember am Fuße der Schladminger Planai sollte man nicht versäumen. Immerhin performt diesmal kein Geringerer als Pop-Superstar Robbie Williams!

Eine topmoderne 10er-Kabinenbahn kann bis zu 2.500 Personen pro Stunde auf den Gipfel der Hochwurzen befördern. Auf das vielfältige Angebot dieses Skiberges fahren neben Skifahrern und Snowboardern auch Rodler ab – und zwar sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Mit Hopsi-Piste, Funslope und Pisten verschiedener Schwierigkeitsstufen hat sich die Hochwurzen in den vergangenen Jahren als Familien-Skiberg einen guten Namen gemacht.