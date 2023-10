Saisonstart in den Bergen: Die besten Ski-Openings

Das Warten hat ein Ende! Die österreichischen Skiregionen starten in die Wintersaison 2023/2024 – und mit ihnen auch Tausende begeisterte Wintersportler. Wir stellen die lässigsten Auftakt-Veranstaltungen von Schladming-Dachstein bis Obertauern vor.

Demnächst heißt es in Österreich wieder „Skifoan“. Und in vielen Wintersportregionen heißt es zum Auftakt der Saison 2023/2024 „Klotzen statt kleckern“. Hier die aktuellsten Highlights.

Sölden

In Sölden beginnt der Winter bereits im Oktober, wenn auf dem Rettenbach-Gletscher die Stars des Alpinen Skirennlaufs ihren Weltcup-Auftakt feiern. Am Samstag, 28. Oktober eröffnen traditionell die Damen mit dem ersten Riesentorlauf der Saison den Weltmeisterschaftswinter. Am Sonntag, 29. Oktober folgen die Männer.

© Hersteller Sölden. Skiweltcup-Auftakt am Rettenbach-Gletscher ist Ende Oktober. ×

Obertauern

Obertauern startet auch in diesem Jahr mit viel guter Laune und Stimmung in die neue Skisaison: Paul Pizzera und Otto Jaus rappen, singen und spielen sich durch verschiedene Genres am 2. Dezember 2023 auf der Open-Air-Bühne vor der imposanten Bergkulisse Obertauerns. Tickets gibts auf: www.obertauern-tickets.com. Pizzera und Jaus waren beide vor ihrer gemeinsamen Karriere, die 2015 begann, mit Solokabarettprogrammen unterwegs, deshalb darf sich das Publikum in Obertauern neben der Superhits der beiden auch auf die ein oder andere kabarettistische Einlage gefasst machen. Die Vorbereitungen für den Winter in Obertauern haben bereits begonnen und unter dem Motto „Wo der Schnee zuhause ist“ gehen bereits am 24. November 2023 die ersten der 26 Seilbahn- und Liftanlagen in Betrieb.

Schladming-Dachstein

Auch in Schladming-Dachstein wird das Ski-Opening eine Sensation. Denn am 7. und 8. Dezember 2023 kommt ein Weltstar nach Schladming: Robbie Williams macht nach seiner Welttournee für zwei Zusatzkonzerte Halt in Österreich und bringt seine Bühnenshow der Superlative ins Planai Stadion. Die Bühne, auf der dieses Spektakel stattfinden wird, ist spektakulär: Mehrere hundert Quadratmeter kunstvoll integrierte LED-Walls und eine Fülle von Scheinwerfern und Lasern werden sich in die Winterlandschaft einfügen. Dazu paart sich eine perfekt choreographierte Pyrotechnik- und Lasershow für finale Akzente und Überraschungseffekte. Übrigens findet von 7. Bis 10. Dezember 2023 in Ramsau am Dachstein auch das Nordic Winter Opening statt. Profis und Einsteiger haben die Möglichkeit auf perfekt präparierten Loipen die Vielfalt des nordischen Sports zu erleben und neue Produkte von Fischer, Rossignol, u.v.m. an Ort und Stelle zu testen.

© Hersteller Winterstart mit Superstar Robbie Williams in Schladming-Dachstein. ×

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist mit 270 Abfahrtskilometern eines der größten und besten Skigebiete Österreichs. Am 1. Dezember ist Saisonstart mit Teilbetrieb, neu ab diesem Winter ist eine moderne 8er-Sesselbahn, die den Limberg 4er in den Ruhestand schickt. Gerade recht zum Saisonstart kommen auch die Veranstaltungen BERGFESTival von 8. bis 10. Dezember 2023 sowie das Rave on Snow von 14. bis 17. Dezember.

© Hersteller Rave on Snow. Wintersport und satte Bässe in Saalbach von 14. bis 17. Dezember. ×

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

In der Region erschließen 82 Bergbahnen und modernste Lifte ganze 270 Pistenkilometer auf über 1.800 Metern Seehöhe. Wer die Skisaison nicht mehr erwarten kann, sollte gleich zuschlagen. Von 8. bis 22. Dezember gibt‘s bei den SuperSkiWochen nicht nur Sondertarife für den Skipass, sondern auch Rabatt auf Verleih-Ausrüstung und Skikurse.

Zillertal Arena

Die Zillertal Arena (Saisonstart am 2.12.2023) ist das größte Skigebiet im Zillertal und erstreckt sich von Zell im Zillertal über Gerlos bis nach Wald-Königsleiten und Krimml-Hochkrimml. Auf den 150 Pistenkilometern und 52 Liftanlagen finden Ski- & Snowboardfahrer ein breites Angebot für alle Könnensstufen. Nahezu 100%ige Schneesicherheit und Skifahren bis 2.500 Meter garantieren den perfekten Skiurlaub im Zillertal für die ganze Familie.

Event-Tipp: Am 25.1.2024, 22.2.2024 und 25.3.2024 findet das „Moonlight Skiing & Dinner“ statt – inklusive Live-DJ.

Turracher Höhe und Nassfeld

In Kärnten öffnet das vielfältige und schneesichere Winterparadies Turracher Höhe in den Nockbergen ab November 2023. Das Nassfeld folgt dann im Dezember. Hier garantieren 110 Pistenkilometer und viel Sonne Skivergnügen mit Italo-Lebensgefühl.