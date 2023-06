Wer sind Gspensti & Spuki?

Sie sind daheim am Geisterberg in St. Johann in Salzburg. Und auch diesen Sommer begleiten sie kleine (und große) Besucher*innen durch jede Menge Bergabenteuer.

Die beiden lustigen Geister Gspensti & Spuki führen Kids und ihre Eltern durch die vier geisterhaften Welten der Elemente – der Erde, des Feuers, des Wassers und der Luft. Neben den 40 Erlebnisstationen am Geisterberg ist auch „Drachi’s Klettersteig“ ein weiteres Highlight am Gernkogel auf rund 1.800 Metern.

Kids ab 12 Jahren finden hier Spaß am Felsen und erklimmen die 40 Meter hohe Wand. Aber nicht nur der Geisterberg, auch die Liechtensteinklamm ist ein echter Höhepunkt in JO – St. Johann in Salzburg. Besucher*innen können rund 1.000 Meter zu Fuß erkunden: unter anderem über die spektakuläre Wendeltreppe „Helix“, die tief in die Klamm hineinführt.

Die schönsten Hütten am Berg

Angekommen in „JO“ Salzburg geht es mit der Alpendorf Bergbahn hinauf. Dabei lässt sich jeden Tag etwas Neues entdecken. Egal ob auf eigene Faust oder mit einer geführten Wanderung. Das Highlight einer jeden Wanderung ist - neben dem Erreichen des Gipfelkreuzes - die Jause zwischendurch. Zahlreiche Hütten und Bergrestaurants sorgen in der Sommersaison für das kulinarische Wohl der Gäste.

© Chris Perkles ×

Wer die malerische Bergwelt nicht zu Fuß entdecken möchte, schwingt sich am besten auf den Sattel und erkundet die Umgebung per Fahrrad. Als Rad-Destination für die ganze Familie bildet St. Johann in Salzburg den Ausgangspunkt für Mountain-, Straßen- oder E-Bike-Ausflüge aller Ansprüche.

Yoga für Kinder

Ab dem 18. Juli 2023 starten in JO wieder die Ferienwochen für Kinder. Auf die jüngsten Urlaubsgäste wartet ein Programm aus Kinder-Yoga, Kräutertouren und kulturellen Highlights. Besonders beliebt sind stets ein Besuch der Tiere am Bauernhof sowie der Waldwerkstatt. Wenn die Temperaturen in den Sommermonaten weiter nach oben klettern, darf der Sprung ins kühle Nass nicht fehlen – zahlreiche in der Nähe gelegene Seen sowie das Waldschwimmbad St. Johann oder der Badesee Plankenau laden zum Ein- und Untertauchen im erfrischenden Wasser mit Trinkqualität ein.

© MirijaGeh.com Liechtensteinklamm ×

Vom 09. bis zum 14. Juli 2023 findet zudem bereits zum fünften Mal die „JoKiWo“ statt. Los geht’s mit dem Kinderkonzert „Karneval der Tiere“, aufgeführt von der Philharmonie Salzburg im JOcongress, wo Kinder den Zauber der klassischen Musik spielerisch erleben. Am zweiten Tag dreht sich alles rund um den Geisterberg und es kann zum Beispiel Drachi‘s Klettersteig bei einer geführten Tour erkundet werden. Das Puppentheater mit Kasperl und seinen Freund*innen sowie der Kindertag im Stadtzentrum mit Kinderschminken und Hüpfburg runden das Programm ab.