Melania lässt Trump nicht im Auto mitfahren

Hier zeigt die ehemalige First Lady ihrem Ehemann die kalte Schulter.

Ex-First-Lady Melania Trump (53) trauert um ihre geliebte Mutter, Amalija Knavs. Am Dienstag, dem 9. Jänner starb sie im Alter von 78 Jahren. "Mit großer Trauer muss ich den Tod meiner geliebten Mutter Amalija bekanntgeben", schrieb Melania Trump auf X.



© APA/AFP/GIORGIO VIERA ×

Die Beerdigung fand diese Woche in der Bethesda-by-the-Sea Episcopal Church in Palm Beach (Florida) statt. Es ist die Kirche, in der Donald und Melania im Jahr 2005 geheiratet haben. Melania Trump hielt eine Gänsehaut-Rede für ihre Mutter: "Ihr fürsorglicher Geist kannte keine Grenzen und schuf ein Vermächtnis, das Generationen überdauern wird." Weiter: "Mit ihrer Schönheit und ihrem untrüglichen Sinn für Stil hat sie alle Blicke auf sich gezogen. Aber es waren ihre unerschütterliche Hingabe und ihre harte Arbeit, die sie außergewöhnlich machten."

Wilde Spekulationen

Begleitet wurde Melania dabei von ihrem Ehemann. Nach der Trauerfeier wollte die gebürtige Slowenin dann aber offenbar alleine sein und nicht im gleichen Auto wie Trump sitzen.

Former President Trump and Melania Trump in separate cars. pic.twitter.com/SVGzJkLimT — Reda (@RedaMor_) January 19, 2024

Ob die getrennten Autos schon im Vorfeld geplant waren oder ob Melania sauer auf ihren Ehmann war, ist nicht klar. Im Netz sorgt die Szene jedenfalls für wilde Spekulationen. Gerüchte um die Ehe der Trumps gibt es bereits seit Jahren – das Paar ist mittlerweile bereits seit 19 Jahren verheiratet.