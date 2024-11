× Geheimtipps: Die am meisten unterschätzten Reiseziele Europas 2025

Viele beliebte Reiseziele sind von Touristenmassen überströmt. Wer dem Trubel entfliehen möchte, findet aber ebenso wunderschöne Alternativen abseits der bekannten Pfade.

Europa bietet viele schöne Ecken, die vielerorts noch unentdeckt sind. Denn auch abseits von Paris, Rom und Barcelona gibt es unzählige versteckte Juwelen, die weniger im Rampenlicht stehen und dennoch außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Das „Time Out“-Magazin hat jetzt eine neue Liste der am meisten unterschätzten Reiseziele in Europa herausgegeben. Diese Orte zeichnen sich durch authentische Erlebnisse, kulturelle Vielfalt und eine ruhigere Atmosphäre aus.

1. Ulcinj, Montenegro

© Getty Images ×

Ulcinj, die südlichste Küstenstadt Montenegros, begeistert mit 25 Kilometern an Stränden, kristallklarem Wasser und reicher Geschichte. Der Hauptstrand von Ulcinj, der „Velika Plaža“, ist ein Paradies für Sonnenanbeter und Kitesurfer und erstreckt sich über eine Länge von 13 Kilometern. Doch Ulcinj bietet mehr als nur Strände: Die Altstadt ist eine charmante Festungsanlage mit verwinkelten Gassen, historischen Gebäuden und einem traumhaften Blick über das Mittelmeer. Wer einen Mix aus Abenteuer, Geschichte und mediterraner Gelassenheit sucht, findet in Ulcinj das perfekte Reiseziel für 2025.

2. Aarhus, Dänemark

© Getty Images ×

Dänemark hat mehr zu bieten als nur Kopenhagen. Aarhus, die zweitgrößte Stadt Dänemarks, gilt immer noch als Geheimtipp. Die charmante Hafenstadt hat sich in den letzten Jahren zum kulturellen Zentrum Dänemarks entwickelt und besticht mit einer einzigartigen Mischung aus historischer Architektur und modernem Design. Aarhus ist eine lebendige, freundliche und doch entspannte Stadt, die 2025 auf jeden Fall eine Reise wert ist.

3. Gerês, Portugal

© Getty Images ×

Gerês ist noch bei vielen unbekannt doch ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Outdoor-Enthusiasten. Der Peneda-Gerês-Nationalpark in Nordportugal ist einer der letzten Orte in Europa, wo noch Wölfe und wilde Pferde in freier Natur leben. Fernab von Portugals überfüllten Stränden bietet Gerês dramatische Berglandschaften, tiefe Täler und kristallklare Flüsse. Wanderwege führen durch dichte Wälder, entlang atemberaubender Wasserfälle und zu Aussichtspunkten mit spektakulärem Panoramablick.

4. Gozo, Malta

© Getty Images ×

Die kleine Insel Gozo, die nördlich von Malta liegt, ist ein Juwel im Mittelmeer und wird oft von den Touristenmassen übersehen, die lieber auf die Hauptinsel Malta strömen. Doch gerade das macht Gozo so besonders: Die Insel ist ruhiger, grüner und bietet atemberaubende Landschaften, malerische Dörfer und einige der besten Tauchspots des Mittelmeers. Die Hauptstadt Victoria mit ihrer mittelalterlichen Zitadelle ist ein charmanter Ort, um das authentische Inselleben zu erleben.

5. Vestmannaeyjar, Island

© Getty Images ×

Die Vestmannaeyjar, auch als Westmännerinseln bekannt, sind ein Archipel südlich von Island und ein Ziel, das selbst unter Island-Liebhabern noch als Geheimtipp gilt. Die Inselgruppe ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer. Hier finden sich dramatische Klippen, schwarze Sandstrände und – als Highlight – der Vulkan Eldfell, der 1973 ausbrach und das Gesicht der Insel Heimaey bis heute prägt.

Die Top 21 der am meisten unterschätzten Reiseziele für 2025 im Überblick

Ulcinj, Montenegro Aarhus, Dänemark Gerês, Portugal Gozo, Malta Vestmannaeyjar, Island Plovdiv, Bulgarien Levi, Finnland Bergen, Norwegen Cluj-Napoca, Rumänien Emilia-Romagna, Italien Tartu, Estland Extremadura, Spanien Faröer Inseln Vilnius, Litauen Banja Luka, Bosnien und Herzegowina Imotski-Seen, Kroatien Dordrecht, Niederlande Landes, Frankreich Sizilianische Inseln, UK Pamukkale, Türkei Ponza, Italien

Wer 2025 auf der Suche nach unbekannteren, authentischen Reisezielen in Europa ist, findet hier einmalige Orte, die abseits der Massen liegen und dennoch so viel zu bieten haben.