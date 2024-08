× Zum Start von „Emily in Paris“: Insider-Tipps für Ihren Paris-Trip

Morgen startet die vierte Staffel der Erfolgsserie „Emily in Paris“. Der Netflix-Hype führt auch dazu, dass viele Besucher:innen aus aller Welt nach Paris reisen, um die Drehorte zu besuchen. Die Sprachplattform „Babbel“ teilt jetzt Insider-Tipps für Paris, die nur echte Locals kennen.

Am 15. August startet die vierte Staffel der Netflix-Serie „Emily in Paris“. In der Erfolgsserie arbeitet die Hauptfigur Emily Cooper, gespielt von Lily Collins, in einer Marketingagentur und sichert sich ihren Traumjob in der französischen Hauptstadt. Dort muss sich die junge Amerikanerin allerdings erst an das Leben in der neuen Stadt und an die Herausforderungen anpassen. An der Serie hagelt es neben viel Lob aber auch Kritik, denn viele Pariser:innen meinen, dass sich die Staffeln oft an Klischees bedienen und wenig authentisch seien. Die Sprachlernplattform „Babbel“ präsentiert jetzt eine alternative Variante und zeigt, wie ein Tag in Paris für Emily wirklich aussehen würde.

Lokale Insider-Tipps für Paris

Frühstücken im Café

Ein:e echte:r Pariser:in würde den Tag in einem Kaffeehaus starten. Dazu eignet sich besonders das Café de Flore im Viertel Saint-Germain-des-Prés, das schon von bekannten Schriftstellern und Künstlern wie Pablo Picasso besucht wurde. Die richtige Wahl für den Kaffeegenuss ist der „Café noisette“, ein kleiner Espresso mit einem Schuss Milch. Im Anschluss frühstückt Emily ein traditionelles Croissant

Französisch Mittagessen

Um auch authentisch französisch Mittag zu essen, empfehlen die Experten von „Babbel“ das traditionelle Pariser Restaurant Bouillon Chartier. Hier können Sie französische Hausmannskost wie eine Zwiebelsuppe oder ein Entenconfit mit Sarladaise-Kartoffeln essen.



Die Mode und Kultur von Paris entdecken

Paris war und ist das Zentrum der Mode in Frankreich und hält auch den Titel als „Modehauptstadt der Welt“ souverän. Daher ist es naheliegend, die neuesten Trends und exklusive Boutiquen zu entdecken. Besonders lohnenswert ist am Nachmittag ein Besuch in der Galerie Vivienne, eine der schönsten überdachten Passagen in Paris.

© Getty Images ×

Kunst und Kultur sollten bei einem Paristrip ebenfalls nicht zu kurz kommen. Dafür bietet sich das Musée d'Orsay, das Museum für französische Kunst an. Es liegt am südlichen Ufer der Seine und war ursprünglich ein Bahnhof.

© Getty Images ×

Gemütlich Abendessen

Der Tag lässt sich wunderbar in einem der charmanten Bistros von Paris ausklingen. Laut den Expert:innen sollten Sie das Robert et Louise ausprobieren, das für seine rustikale französische Küche und gemütliche Atmosphäre bekannt ist. Im Anschluss ist es Zeit, um sich in einer typischen Pariser Bar ausgelassen zu unterhalten. Insider empfehlen das beliebte Le Mauri 7 in Saint-Denis, das eine lebhafte Atmosphäre bietet. Unbedingt ausprobieren sollten Sie den klassisch-französischen Cocktail French 75, der aus Gin, Champagner, Zitronensaft und Zucker besteht.