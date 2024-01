Bon Jovi: Die Reunion mit Ritchie Sambora rückt näher: "Wird alle glücklich machen!"

Am 2. Februar wird Jon Bon Jovi als "MusiCares-Person des Jahres 2024" geehrt. Auch Richie Sambora ist nach dem Dreh für eine neue Band-Doku mit dabei und bereit für eine Reunion.

Am 2. April 2013, nur wenige Stunden vor einem Konzert in Calgary, Kanada stieg Gitarrist Richie Sambora bei Bon Jovi aus. Am 2 Februar dürfte er in Los Angeles wieder mit auf der Bühne stehen. Da wird Jon Bon Jovi als MusiCares-Person des Jahres 2024 geehrt. Und Sambora ist bei der große Gala, die als größte Pre-Party für die Grammys gilt, mit dabei.

Das wäre der erst zweite gemeinsame Auftritt nach der Rock & Roll Hall of Fame Introduction (2018), dem Sambora passend zum 40-jährigen Bandjubiläum sogar ein Comeback folgen lassen könnte: „Es könnte definitiv passieren. Die Frage ist nur, wann alle dazu bereit sind. Es ist jedoch Zeit, es zu tun. Die Leute wollen uns spielen sehen, und es wird alle glücklich machen. Das ist unser 40. Jubiläum, aber ich fühle mich jünger als je zuvor. Ich habe Spaß.“

Am 26. April folgt der nächste Schritt zu der von so vielen erhofften Reunion: da startet am US-Sender Hulu die vierteilige Bon-Jovi-Doku "Thank You, Goodnight", für die auch Sambora mit vor der Kamera stand.