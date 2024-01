× Billie Eilish, Dua Lipa und Olivia Rodrigo rocken Grammys

Frauen-Power bei den Grammys. R&B-Queen SZA geht mit 9 Nominierungen ins Rennen. Als ersten Performer wurden nun Billie Eilish, Dua Lipa und Olivia Rodrigo fixiert. Auch Österreich darf am 4. Februar hoffen.

Am 5. Februar dürfen Billie Eilish und Olivia Rodrigo in der Crypto.com Arena von Los Angeles bei den 66. Grammy Awards auf je 6 Preise hoffen. Jetzt bekommen sie einen Extra-Push: die auch für den Top-Preis Album des Jahres nominierten Pop-Ladies wurden wurden neben Dua Lipa nämlich auch gleich als erste Performer der Pop-Oscars angekündigt.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Die Pop-Oscars werden heuer in gleich 98 Kategorien vergeben. Top-Favoritin ist R&B-Sängerin SZA („Kill Bill“) mit 9 Nominierungen. Gefolgt von Phoebe Bridgers, Serban Ghenea und Victoria Monét (je 7)

© Getty Images ×

© zVg ×

Österreich darf mit dem im Los Angeles lebenden in Los Angeles lebende Steirischen Gitarrist und Musikproduzent Markus Illko ( "Best Arranged Instrumental") und Rabitsch-Sohn Jakob, der als Produzent mit SZA in den Kategorien "Album of the Year", "Best Progressive R&B Album" und "Best Traditional R&B Performance nominiert ist, hoffen.