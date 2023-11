× Österreicher für Grammys nominiert

Gleich zwei heimische Musiker haben die Chance auf die Pop-Oscars

Ganz nach Arnold Schwarzeneggers Vorlage, ist ein weiterer Steirer in Hollywood angekommen: Der in Los Angeles lebende österreichische Gitarrist und Musikproduzent Markus Illko wurde in der begehrten Kategorie "Best Arranged Instrumental" für den Grammy nominiert. Das ist seiner Zusammenarbeit mit dem renommierten Gitarristen Tommy Emmanuel und John Carter Cash, Johnny Cash's Sohn zu verdanken. Gemeinsam mit ihnen interpretierte er den Cash-Klassiker "Folsom Prison Blues" neu.

© zVg Markus Illko freut sich über die Grammy-Nominierung ×

Gespielt wird das ganze auch noch auf Johnny Cashs persönlicher Gitarre, einer Martin aus den 1930er Jahren. Markus Illko ist jedoch nicht die einzige heimische Grammy Hoffnung. Auch Rabitsch-Sohn Jakob hat erneut die Chance auf einen, der begehrten Preise.

© Pertramer ×

Jakob Rabitsch ist als Produzent von SZA in den Kategorien "Album of the Year", "Best Progressive R&B Album" und "Best Traditional R&B Performance nominiert. "Ich bin unheimlich stolz, an diesen Projekten mitarbeiten zu dürfen", schreibt er auf Instagram.