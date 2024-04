"Dancing Stars": Ist SIE 2025 dabei?

Laut eines ORF-Insiders sind bereits zwei Namen für die nächste Staffel der Tanzshow bekannt

Heuer pausierte "Dancing Stars". Fans und Teilnehmer können es aber jetzt schon nicht mehr erwarten, bis wieder über das ORF-Parkett getanzt wird. Die Frage, wer die zehn Teilnehmer im nächsten Jahr sein werden, stellt sich daher auch ein Jahr vor der Show. Laut eines Insiders soll bereits ein Promi fix unterzeichnet haben. Dabei handle es sich um den italienischen Netzwerker und Journalisten Mauro Maloberti, der auch auf dem Society-Parkett gern gesehener Gast ist.

Leona König als heiße Anwärterin

Ein weiterer Name, der in ORF-Kreisen immer wieder fällt: Leona König. Die "Stars und Talente"-Moderatorin ist in den letzten Jahren kaum mehr aus dem ORF wegzudenken. "Dancing Stars" wäre für sie das perfekte Format, um noch mehr Aufmerksamkeit ihre Anliegen zu bekommen.

Offiziell sollten die Castings für die 16. Staffel erst diesen Herbst starten. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. In der neuen Saison werden auch erstmals ein Tänzer aus der Riege der Fans und ein Profitänzer gesucht. „Wir sehen das viele Menschen in diesem Land tanzbegeistert sind und wollen uns einen eigenen Promi basteln“, erklärte Groiss-Horowitz.