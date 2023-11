× Metallica rocken in Ebreichsdorf

Neuer Hardrock-Hit in Österreich. Am 1. Juni sind Metallica die Headliner vom "Racino Rocks Festival" in Ebreichsdorf. Auch Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und Mammoth WVH sind dabei. Ab Freitag gibt's die Tickets.

Die Hardrock-Götter haben doch noch ein Erbarmen mit Österreich. Waren wir bei der ersten Charge der neuen meist im Doppelpack angesetzten Tournee zum Album „72 Seasons“ nicht dabei, so gibt es nun doch ein Austro-Konzert. Und das an einem gar ungewöhnlichen Ort. Metallica rocken am 1. Juni 2024 nämlich nicht in Wien, auch nicht am Nova Rock oder in Spielberg, sondern in Ebreichsdorf, Niederösterreich. Auf der Pferderennbahn „Magna Racino“, dort wo zuletzt 2008 Bon Jovi gastierten, steigt das allererste „Racino Rocks“ Festival. Mit dabei auch Five Finger Death, Punch, Ice Nine Kills und Mammoth WVH.

Die Metallica-Perfomance in Racino ist neben den restlos ausverkauften Doppelshows sowie drei Festivals in nur sieben Städten die einzige Möglichkeit, die ikonische Formation 2024 in Europa zu erleben. Metallica versprechen dafür das große Hit-Feuerwerk. Mit 125 Millionen-fach verkauften Hardrock-Hymnen wie „Enter Sandman“, „Sad But True“ oder „Master Of Puppets.“ Der Vorverkauf startet bereits am Freitag (1. Dezember) bei oeticket und ticket24.at